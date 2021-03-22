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Beşiktaş, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 31. hafta maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 21.03.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beşiktaş, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, Fenerbahçe maç sonucu:

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE
Beşiktaş Fenerbahçe
1 1

Beşiktaş Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 19:00

Beşiktaş Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Suat Arslanboğa(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Atilla Karaoğlan(avar), Serkan Ok(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 29. Cenk Tosun, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Domagoj Vıda,48.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Cyle Chrıstopher Ların 35.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 90+4.dk, Cyle Chrıstopher Ların 89.dk, Adem Ljajıc 72.dk

Oyuna Girenler

Necip Uysal 90+4.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 89.dk, Bernard Mensah 72.dk

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 17. İrfan Can Kahveci, 20. Luız Gustavo Dıas, 21. Brıght Osayı Samuel, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 37. Fılıp Novak, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

Ozan Tufan,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Serdar Aziz 58.dk, Sarı Kart Jose Ernesto Sosa 79.dk, Sarı Kart Enner Remberto Valencıa Lastra 47.dk, Sarı Kart Mbwana Ally Samatta 30.dk, Sarı Kart Dımıtrıos Pelkas 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Serdar Aziz 59.dk, İrfan Can Kahveci 57.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 74.dk, Mbwana Ally Samatta 57.dk, Brıght Osayı Samuel 74.dk

Oyuna Girenler

Marcel Jany Emıle Tısserand 59.dk, Jose Ernesto Sosa 57.dk, Ozan Tufan 74.dk, Thıam Mame Baba 57.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 74.dk

Süper Lig 31. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş29204563306433
2Galatasaray30194761276134
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3016773930559
5Alanyaspor30147948294919
6Gaziantep FK301211744344710
7Hatayspor29137948364612
8Fatih Karagümrük30128104638448
9Sivasspor2991373735402
10Göztepe30109114341392
11Antalyaspor308157293639-7
12Konyaspor2999113535360
13Çaykur Rizespor2981011364734-11
14Yeni Malatyaspor2971111374132-4
15Kasımpaşa308715334731-14
16Kayserispor298714223831-16
17Başakşehir FK307914324830-16
18MKE Ankaragücü298516354929-14
19BB Erzurumspor306915284927-21
20Gençlerbirliği297616265127-25
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 31. hafta Fikstür sonuçları

19.03.2021Fatih Karagümrük3-0Kayserispor
19.03.2021Galatasaray3-4Çaykur Rizespor
20.03.2021Göztepe3-5Sivasspor
20.03.2021Trabzonspor4-1MKE Ankaragücü
20.03.2021Yeni Malatyaspor2-2Gaziantep FK
20.03.2021Gençlerbirliği2-1Kasımpaşa
21.03.2021Denizlispor0-0Başakşehir FK
21.03.2021Konyaspor1-0Alanyaspor
21.03.2021Beşiktaş1-1Fenerbahçe
21.03.2021Antalyaspor3-1BB Erzurumspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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