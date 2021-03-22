Beşiktaş, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 31. hafta maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 21.03.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beşiktaş, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu? Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Beşiktaş, Fenerbahçe maç sonucu: Beşiktaş Fenerbahçe 1 1 Beşiktaş Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın Beşiktaş, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 19:00

Beşiktaş Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Suat Arslanboğa(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Atilla Karaoğlan(avar), Serkan Ok(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 29. Cenk Tosun, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Domagoj Vıda,48.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Cyle Chrıstopher Ların 35.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 90+4.dk, Cyle Chrıstopher Ların 89.dk, Adem Ljajıc 72.dk

Oyuna Girenler

Necip Uysal 90+4.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 89.dk, Bernard Mensah 72.dk

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 17. İrfan Can Kahveci, 20. Luız Gustavo Dıas, 21. Brıght Osayı Samuel, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 37. Fılıp Novak, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

Ozan Tufan,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Serdar Aziz 58.dk, Sarı Kart Jose Ernesto Sosa 79.dk, Sarı Kart Enner Remberto Valencıa Lastra 47.dk, Sarı Kart Mbwana Ally Samatta 30.dk, Sarı Kart Dımıtrıos Pelkas 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Serdar Aziz 59.dk, İrfan Can Kahveci 57.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 74.dk, Mbwana Ally Samatta 57.dk, Brıght Osayı Samuel 74.dk

Oyuna Girenler

Marcel Jany Emıle Tısserand 59.dk, Jose Ernesto Sosa 57.dk, Ozan Tufan 74.dk, Thıam Mame Baba 57.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 74.dk

Süper Lig 31. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 64 33 2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 61 34 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 55 9 5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 49 19 6 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 7 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 46 12 8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 44 8 9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 40 2 10 Göztepe 30 10 9 11 43 41 39 2 11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 39 -7 12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 36 0 13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 34 -11 14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 32 -4 15 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 31 -14 16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 31 -16 17 Başakşehir FK 30 7 9 14 32 48 30 -16 18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 29 -14 19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 27 -21 20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 27 -25 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 31. hafta Fikstür sonuçları