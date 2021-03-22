Beşiktaş, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 31. hafta maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 21.03.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beşiktaş, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?
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Beşiktaş, Fenerbahçe maç sonucu:
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|1
|1
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Beşiktaş, Fenerbahçe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 19:00
Beşiktaş Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Suat Arslanboğa(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Atilla Karaoğlan(avar), Serkan Ok(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 29. Cenk Tosun, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Domagoj Vıda,48.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Cyle Chrıstopher Ların 35.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Atıba Hutchınson 90+4.dk, Cyle Chrıstopher Ların 89.dk, Adem Ljajıc 72.dk
Oyuna Girenler
Necip Uysal 90+4.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 89.dk, Bernard Mensah 72.dk
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 17. İrfan Can Kahveci, 20. Luız Gustavo Dıas, 21. Brıght Osayı Samuel, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin
Yedekler
15. Harun Tekin, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 37. Fılıp Novak, 77. Gökhan Gönül
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
Ozan Tufan,88.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Serdar Aziz 58.dk, Sarı Kart Jose Ernesto Sosa 79.dk, Sarı Kart Enner Remberto Valencıa Lastra 47.dk, Sarı Kart Mbwana Ally Samatta 30.dk, Sarı Kart Dımıtrıos Pelkas 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Serdar Aziz 59.dk, İrfan Can Kahveci 57.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 74.dk, Mbwana Ally Samatta 57.dk, Brıght Osayı Samuel 74.dk
Oyuna Girenler
Marcel Jany Emıle Tısserand 59.dk, Jose Ernesto Sosa 57.dk, Ozan Tufan 74.dk, Thıam Mame Baba 57.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 74.dk
Süper Lig 31. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|64
|33
|2
|Galatasaray
|30
|19
|4
|7
|61
|27
|61
|34
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|30
|16
|7
|7
|39
|30
|55
|9
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|49
|19
|6
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|7
|Hatayspor
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|46
|12
|8
|Fatih Karagümrük
|30
|12
|8
|10
|46
|38
|44
|8
|9
|Sivasspor
|29
|9
|13
|7
|37
|35
|40
|2
|10
|Göztepe
|30
|10
|9
|11
|43
|41
|39
|2
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|39
|-7
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|36
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|10
|11
|36
|47
|34
|-11
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|32
|-4
|15
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|16
|Kayserispor
|29
|8
|7
|14
|22
|38
|31
|-16
|17
|Başakşehir FK
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|30
|-16
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|29
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|27
|-21
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|27
|-25
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 31. hafta Fikstür sonuçları
|19.03.2021
|Fatih Karagümrük
|3-0
|Kayserispor
|19.03.2021
|Galatasaray
|3-4
|Çaykur Rizespor
|20.03.2021
|Göztepe
|3-5
|Sivasspor
|20.03.2021
|Trabzonspor
|4-1
|MKE Ankaragücü
|20.03.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-2
|Gaziantep FK
|20.03.2021
|Gençlerbirliği
|2-1
|Kasımpaşa
|21.03.2021
|Denizlispor
|0-0
|Başakşehir FK
|21.03.2021
|Konyaspor
|1-0
|Alanyaspor
|21.03.2021
|Beşiktaş
|1-1
|Fenerbahçe
|21.03.2021
|Antalyaspor
|3-1
|BB Erzurumspor