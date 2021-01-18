Beşiktaş, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Beşiktaş, Galatasaray ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Beşiktaş ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile 17.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beşiktaş, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu? Beşiktaş - Galatasaray Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Beşiktaş, Galatasaray maç sonucu: Beşiktaş Galatasaray 2 0 Beşiktaş Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın Beşiktaş, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.01.2021 19:00

Beşiktaş Galatasaray Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Halis Özkahya(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Ali Şansalan(avar), Ekrem Kan(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 26. Dorukhan Toköz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Josef De Souza Dıas,79.dk (f), Georges Kevın Nkoudou Mbıda,90+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Valentın Andre Henrı Rosıer 22.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 64.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğuzhan Özyakup 67.dk, Atıba Hutchınson 87.dk, Vıncent Aboubakar 87.dk, Rachıd Ghezzal 67.dk

Oyuna Girenler

Georges Kevın Nkoudou Mbıda 67.dk, Dorukhan Toköz 87.dk, Gökhan Töre 87.dk, Bernard Mensah 67.dk

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 17. Oğulcan Çağlayan, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 8. Ryan Guno Babel, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 49. Valentıne James Ozornwafor, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Arda Turan 13.dk, Sarı Kart Oğulcan Çağlayan 33.dk, Kırmızı Kart Mbaye Dıagne 58.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Turan 69.dk, Şener Özbayraklı 39.dk, Oğulcan Çağlayan 79.dk, Younes Belhanda 69.dk, Oghenekaro Peter Etebo 79.dk

Oyuna Girenler

Ryan Guno Babel 69.dk, Martın Lınnes 39.dk, Emre Kılınç 79.dk, Ryan Henk Donk 69.dk, Emre Akbaba 79.dk

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 38 20 2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 35 14 3 Gaziantep FK 18 9 7 2 33 20 34 13 4 Galatasaray 18 10 3 5 34 16 33 18 5 Hatayspor 18 9 4 5 27 22 31 5 6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 8 Trabzonspor 18 7 6 5 20 21 27 -1 9 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 10 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 25 24 24 1 11 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 12 Başakşehir FK 18 6 5 7 25 29 23 -4 13 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 22 2 14 Göztepe 18 5 7 6 24 22 22 2 15 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 22 -7 16 Çaykur Rizespor 18 5 6 7 23 34 21 -11 17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 19 -15 18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 16 -11 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 18 3 5 10 17 30 14 -13 21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 13 -17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları