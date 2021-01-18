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Beşiktaş, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Beşiktaş, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Beşiktaş, Galatasaray ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Beşiktaş ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile 17.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beşiktaş, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu?

Beşiktaş - Galatasaray Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, Galatasaray maç sonucu:

BEŞİKTAŞ GALATASARAY
Beşiktaş Galatasaray
2 0

Beşiktaş Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.01.2021 19:00

Beşiktaş Galatasaray Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Halis Özkahya(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Ali Şansalan(avar), Ekrem Kan(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 26. Dorukhan Toköz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Josef De Souza Dıas,79.dk (f), Georges Kevın Nkoudou Mbıda,90+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Valentın Andre Henrı Rosıer 22.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 64.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğuzhan Özyakup 67.dk, Atıba Hutchınson 87.dk, Vıncent Aboubakar 87.dk, Rachıd Ghezzal 67.dk

Oyuna Girenler

Georges Kevın Nkoudou Mbıda 67.dk, Dorukhan Toköz 87.dk, Gökhan Töre 87.dk, Bernard Mensah 67.dk

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 17. Oğulcan Çağlayan, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 8. Ryan Guno Babel, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 49. Valentıne James Ozornwafor, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Arda Turan 13.dk, Sarı Kart Oğulcan Çağlayan 33.dk, Kırmızı Kart Mbaye Dıagne 58.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Turan 69.dk, Şener Özbayraklı 39.dk, Oğulcan Çağlayan 79.dk, Younes Belhanda 69.dk, Oghenekaro Peter Etebo 79.dk

Oyuna Girenler

Ryan Guno Babel 69.dk, Martın Lınnes 39.dk, Emre Kılınç 79.dk, Ryan Henk Donk 69.dk, Emre Akbaba 79.dk

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş18122441213820
2Fenerbahçe17112435213514
3Gaziantep FK1897233203413
4Galatasaray18103534163318
5Hatayspor189452722315
6Alanyaspor1893629163013
7Fatih Karagümrük187653024276
8Trabzonspor18765202127-1
9Antalyaspor19676202625-6
10Yeni Malatyaspor186662524241
11Sivasspor18585202223-2
12Başakşehir FK18657252923-4
13Konyaspor186482624222
14Göztepe185762422222
15Kasımpaşa17647202722-7
16Çaykur Rizespor18567233421-11
17Gençlerbirliği18549193419-15
18Kayserispor184410122316-11
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor183510173014-13
21BB Erzurumspor183411163313-17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları

15.01.2021Gençlerbirliği1-3Fatih Karagümrük
16.01.2021Başakşehir FK1-1Sivasspor
16.01.2021Konyaspor2-3Göztepe
16.01.2021Gaziantep FK2-1Kayserispor
16.01.2021Antalyaspor1-1Trabzonspor
17.01.2021Yeni Malatyaspor4-1Çaykur Rizespor
17.01.2021Beşiktaş2-0Galatasaray
17.01.2021Denizlispor0-2Hatayspor
18.01.2021Kasımpaşa BB Erzurumspor
18.01.2021Fenerbahçe MKE Ankaragücü
Onur Çelik
Spor Editörü
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