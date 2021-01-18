Beşiktaş, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Beşiktaş, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Beşiktaş, Galatasaray ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Beşiktaş ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 19. hafta maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile 17.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beşiktaş, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu?
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Beşiktaş, Galatasaray maç sonucu:
|Beşiktaş
|Galatasaray
|2
|0
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Beşiktaş, Galatasaray maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.01.2021 19:00
Beşiktaş Galatasaray Maçının Hakemleri
Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Halis Özkahya(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Ali Şansalan(avar), Ekrem Kan(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 26. Dorukhan Toköz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Josef De Souza Dıas,79.dk (f), Georges Kevın Nkoudou Mbıda,90+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Valentın Andre Henrı Rosıer 22.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 64.dk
Oyundan Çıkanlar
Oğuzhan Özyakup 67.dk, Atıba Hutchınson 87.dk, Vıncent Aboubakar 87.dk, Rachıd Ghezzal 67.dk
Oyuna Girenler
Georges Kevın Nkoudou Mbıda 67.dk, Dorukhan Toköz 87.dk, Gökhan Töre 87.dk, Bernard Mensah 67.dk
Galatasaray İlk 11
34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 17. Oğulcan Çağlayan, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 90. Mbaye Dıagne
Yedekler
99. Fatih Öztürk, 8. Ryan Guno Babel, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 49. Valentıne James Ozornwafor, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Arda Turan 13.dk, Sarı Kart Oğulcan Çağlayan 33.dk, Kırmızı Kart Mbaye Dıagne 58.dk
Oyundan Çıkanlar
Arda Turan 69.dk, Şener Özbayraklı 39.dk, Oğulcan Çağlayan 79.dk, Younes Belhanda 69.dk, Oghenekaro Peter Etebo 79.dk
Oyuna Girenler
Ryan Guno Babel 69.dk, Martın Lınnes 39.dk, Emre Kılınç 79.dk, Ryan Henk Donk 69.dk, Emre Akbaba 79.dk
Süper Lig 19. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|38
|20
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|35
|14
|3
|Gaziantep FK
|18
|9
|7
|2
|33
|20
|34
|13
|4
|Galatasaray
|18
|10
|3
|5
|34
|16
|33
|18
|5
|Hatayspor
|18
|9
|4
|5
|27
|22
|31
|5
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|8
|Trabzonspor
|18
|7
|6
|5
|20
|21
|27
|-1
|9
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|10
|Yeni Malatyaspor
|18
|6
|6
|6
|25
|24
|24
|1
|11
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|12
|Başakşehir FK
|18
|6
|5
|7
|25
|29
|23
|-4
|13
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|22
|2
|14
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|22
|2
|15
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|22
|-7
|16
|Çaykur Rizespor
|18
|5
|6
|7
|23
|34
|21
|-11
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|19
|-15
|18
|Kayserispor
|18
|4
|4
|10
|12
|23
|16
|-11
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|14
|-13
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|13
|-17
Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları
|15.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-3
|Fatih Karagümrük
|16.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Sivasspor
|16.01.2021
|Konyaspor
|2-3
|Göztepe
|16.01.2021
|Gaziantep FK
|2-1
|Kayserispor
|16.01.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|17.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|4-1
|Çaykur Rizespor
|17.01.2021
|Beşiktaş
|2-0
|Galatasaray
|17.01.2021
|Denizlispor
|0-2
|Hatayspor
|18.01.2021
|Kasımpaşa
|BB Erzurumspor
|18.01.2021
|Fenerbahçe
|MKE Ankaragücü