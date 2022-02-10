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Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kuruyor! Gedson'dan sonra Ekuban da tamam!

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ta yönetim rotayı önümüzdeki sezona çevirdi. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte Gedson Fernandes'in ardından Ekuban ile de anlaşma sağlandı.

Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kuruyor! Gedson'dan sonra Ekuban da tamam!

Beşiktaş'ta bu sezon şampiyonluk umutları tükenirken yönetim ise önümüzdeki sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Kadrosundaki maliyetli oyuncular ile yolları ayırarak yapılacak yeni transferler ile birlikte yeniden zirveye oynamak isteyen siyah-beyazlı ekipte çalışmalar sürüyor. Gedson Fernandes'i önümüzdeki sezondan itibaren kadrosuna katacak olan Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban ile de anlaşmaya vardı.

EKUBAN İLE ANLAŞMA TAMAM

Gol yolunda sıkıntı çeken Beşiktaş, Batshuayi'den istediği verimi alamadı. Sözleşmesi sona erecek lan Cyle Larin ile de sözleşme imzalamayan siyah-beyazlılar hücum bölgesi için takviye arayışlarına girdi. Bu doğrultuda Ekuban ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı. 

Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kuruyor! Gedson'dan sonra Ekuban da tamam!

KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜLECEK

Ekuban ile görüşmelerini sonuca bağlayan Beşiktaş, sezon sonu için Genoa ile de masaya oturacak. Bu görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanması durumunda Ganalı forvet siyah-beyazlı ekibe imza atacak. Trabzonspor'da oynadığı dönemde etkili bir performans gösteren futbolcunun birçok mevkide oynayabilmesi de Beşiktaş yönetiminin beğenisini topluyor.

Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kuruyor! Gedson'dan sonra Ekuban da tamam!

ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Bordo-mavili ekipte 103 maçta görev alan Ekuban bu karşılaşmalarda 29 gol atıp 18 de asist yaptı. Sonrasında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya 1.8 milyon euroya transfer olan Ekuban burada ise umduğunu bulamadı. Yıldız futbolcu Beşiktaş'a gelerek yeniden eski günlerine dönmeyi ve takımıyla başarı yakalamayı hedefliyor.

Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kuruyor! Gedson'dan sonra Ekuban da tamam!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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