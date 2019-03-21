Gökhan Töre'ye disiplin soruşturması mı başlatıldı?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Gökhan Töre için disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

İşte yapılan açıklama;

Beşiktaş JK’nın hala sözleşmeli oyuncusu olan Gökhan Töre’nin yaptığı gerçekleri çarpıtan yazılı açıklamasını her Beşiktaş taraftarı gibi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okumuş bulunuyoruz.

Oyuncunun yaptığı yazılı açıklamanın ardından kulübümüz tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, ayrıca kendisiyle ilgili hukuki sürecin de başlatılacağını kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına saygılarımızla duyururuz.

GÖKHAN TÖRE KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Töre, 20 Ocak 1992 tarihinde Köln, Almanya'da dünyaya geldi

Futbola 1999 senesinde ülkesinde Adler Dellbrück altyapısında başlayan Töre, 2009 senesinde Chelsea altyapısına geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini ise 2011 senesinde ülkesinin köklü kulüplerinden Hamburg ile imzaladı.

Burada sadece bir sezon kalan Töre, 22 maçta görev aldı.

2012 senesinde Rubin Kazan'a transfer oldu. Burada fazla forma şansı bulamayan genç kanat oyuncusu, 2013 senesinde Süper Lig ekiplerinden, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'ta oynadığı 2015-16 sezonunda, ligin 5. haftasında Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Cenk Tosun'un ortasını gole çevirmeyi başaran Töre, bu golle Beşiktaş tarihinin 3000. golünü atmış oldu.

2016-2017 Sezonunda, Beşiktaş'da 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Premier Lig ekiplerinden West Ham United takımına kiralandı.

Aynı zamanda Gökhan Töre, 2011 senesinden bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.

Gökhan Töre, 2017 senesinin Ekim ayında Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterini oynayan Esra Bilgiç ile sözlendi.

21 Ekim 2017 tarihinde Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, nikah şahitlerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri ise Emine Erdoğan oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, nikahta çifte şahitlik yaptı.