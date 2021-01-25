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Beşiktaş, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Beşiktaş ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Beşiktaş sahasında Göztepe ile 24.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beşiktaş, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?

Beşiktaş - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, Göztepe maç sonucu:

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE
Beşiktaş Göztepe
2 1

Beşiktaş Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 19:00

Beşiktaş Göztepe Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Turgut Doman(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 32. Peter Antonıo Zulj, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 2. Kerim Alıcı, 5. Alpaslan Öztürk, 6. Kubilay Sönmez, 22. Brown Aıde Ideye, 29. Foussenı Dıabate, 33. Atınç Nukan, 68. Dzenan Burekovıc, 80. Beykan Şimşek, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş20142447234424
2Galatasaray20123541173924
3Fenerbahçe19123439233916
4Gaziantep FK2098334243510
5Trabzonspor209652523332
6Hatayspor209562925324
7Alanyaspor1994630173113
8Fatih Karagümrük208663329304
9Yeni Malatyaspor207672726271
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Çaykur Rizespor20677273525-8
13Sivasspor19595212324-2
14Başakşehir FK20668263224-6
15Konyaspor206592727230
16Kasımpaşa19649213022-9
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü195311223018-8
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları

23.01.2021Gençlerbirliği1-2Trabzonspor
23.01.2021Başakşehir FK1-1Çaykur Rizespor
24.01.2021Denizlispor1-2Fatih Karagümrük
24.01.2021Gaziantep FK1-1Hatayspor
24.01.2021Yeni Malatyaspor0-1Galatasaray
24.01.2021Konyaspor0-0Antalyaspor
24.01.2021Beşiktaş2-1Göztepe
25.01.2021Alanyaspor MKE Ankaragücü
25.01.2021Kasımpaşa Sivasspor
25.01.2021Fenerbahçe Kayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü
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