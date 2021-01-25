Beşiktaş, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Beşiktaş ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Beşiktaş sahasında Göztepe ile 24.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beşiktaş, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu? Beşiktaş - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Beşiktaş, Göztepe maç sonucu: Beşiktaş Göztepe 2 1 Beşiktaş Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın Beşiktaş, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 19:00

Beşiktaş Göztepe Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Turgut Doman(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 32. Peter Antonıo Zulj, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 2. Kerim Alıcı, 5. Alpaslan Öztürk, 6. Kubilay Sönmez, 22. Brown Aıde Ideye, 29. Foussenı Dıabate, 33. Atınç Nukan, 68. Dzenan Burekovıc, 80. Beykan Şimşek, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 39 24 3 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 39 16 4 Gaziantep FK 20 9 8 3 34 24 35 10 5 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 6 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 32 4 7 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 31 13 8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 30 4 9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 27 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 13 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 24 -2 14 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 15 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 22 -9 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 18 -8 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları