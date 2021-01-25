Beşiktaş, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Beşiktaş ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 21. hafta maçında Beşiktaş sahasında Göztepe ile 24.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beşiktaş, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?
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Beşiktaş, Göztepe maç sonucu:
|Beşiktaş
|Göztepe
|2
|1
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Beşiktaş, Göztepe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.01.2021 19:00
Beşiktaş Göztepe Maçının Hakemleri
Ali Şansalan(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Turgut Doman(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 43. Bernard Mensah
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 32. Peter Antonıo Zulj, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 77. Murat Paluli
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 2. Kerim Alıcı, 5. Alpaslan Öztürk, 6. Kubilay Sönmez, 22. Brown Aıde Ideye, 29. Foussenı Dıabate, 33. Atınç Nukan, 68. Dzenan Burekovıc, 80. Beykan Şimşek, 99. Stefano Napoleonı
Teknik Sorumlu
Ünal Karaman
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 21. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|2
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|39
|24
|3
|Fenerbahçe
|19
|12
|3
|4
|39
|23
|39
|16
|4
|Gaziantep FK
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|35
|10
|5
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|6
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|32
|4
|7
|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|31
|13
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|30
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|27
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|13
|Sivasspor
|19
|5
|9
|5
|21
|23
|24
|-2
|14
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|15
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|16
|Kasımpaşa
|19
|6
|4
|9
|21
|30
|22
|-9
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|19
|5
|3
|11
|22
|30
|18
|-8
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları
|23.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-2
|Trabzonspor
|23.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Çaykur Rizespor
|24.01.2021
|Denizlispor
|1-2
|Fatih Karagümrük
|24.01.2021
|Gaziantep FK
|1-1
|Hatayspor
|24.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-1
|Galatasaray
|24.01.2021
|Konyaspor
|0-0
|Antalyaspor
|24.01.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Göztepe
|25.01.2021
|Alanyaspor
|MKE Ankaragücü
|25.01.2021
|Kasımpaşa
|Sivasspor
|25.01.2021
|Fenerbahçe
|Kayserispor