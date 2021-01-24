Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı.

Maçın ilk yarısı 39. dakikada Zlatko Tripic'in attığı gol soncucu Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Beşiktaş oyuncu Adem Ljajic 48. dakikada attığı golle maçı 1-1 yaptı. 77. dakikada Aboubakar takımı Beşiktaş'ı 2-1 öne taşıdı.

Maç, ev sahibi takımın 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Son 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlik alan siyah beyazlı takım, 44 puanla zirvede yer alırken iç sahada galibiyet serisi de sekiz maça çıktı.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇINDAN DAKİKALAR

15. dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Aboubakar yere yatarak altıpas önünde kafayla vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

32. dakikada Ghezzal'ın orta sahanın sağ tarafından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Mihojevic ile yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı önünde buldu. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

39. dakikada N'Sakala'nın soldan ortaladığı topu Larin dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

39. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Zulj, soldan ceza sahasına girerek çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ersin'inden dönen topu ceza sahası girişinde bekleyen Tripic düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1

45+2. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırdığı topu ceza sahası önünde Mensah sert bir şutla kaleye gönderdi, kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

48. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. İkinci yarının başında Mensah'ın yerine giren Ljajic, Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında toplu buluştu. Çizgiye inen Ljajic, dar açısına rağmen sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Atiba'nın orta sahada kaptırdığı top sonrasında Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

60. dakikada N'Sakala'nın kontrol etmek istediği top Ndiaye'nin önünde kaldı. Hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, kaleciyi çalımlamak isterken kaleci Ersin yatarak topun sahibi oldu.

70. dakikada N'Koudou'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

73. dakikada N'Koudou, Aboubakar'la ceza sahası sol çaprazında paslaşarak gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Aboubakar kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-1

89. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına giren N'Koudou'nun çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can topun kaleye girmesini ayağıyla engelledi.

90. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre, sol taraftan içeri giren N'Koudou'yu topla buluşturdu. N'Koudou rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak direkte döndü.

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topa arka direkte Mihojevic kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş, Fatih Karagümrük mücadelesine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği ama Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil etmediği Francisco Montero'nun yerine Welinton'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu Göztepe maçında yedek soyundurdu. Yalçın, Rıdvan'ın yerine savunmanın solunda Fabrice N'Sakala'ya şans verirken, orta sahanın sağında da Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mücadelesinde olduğu gibi Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Domagoj Vida ve Bernard Mensah Göztepe karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise ayrıca Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yer aldı.

ÜNAL KARAMAN, SARI-KIRMIZILI EKİBİN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına çıktı.

Karaman, İlhan Palut'un görevinden ayrılmasının ardından Göztepe Kulübü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.