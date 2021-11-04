Beşiktaş grupta nasıl 3. olur? Beşiktaş UEFA'ya nasıl gider?

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen ve grupta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, çıktığı son maçta Sporting Lizbon'a kaybederek son 16'ya kalma ihtimalini kaybetmişti. Bu sonucun ardından siyah beyazlı camianın taraftarları gözüne UEFA Avrupa Ligi'ni kestirdi. Peki Beşiktaş nasıl 3. olur? Beşiktaş grupta UEFA'ya nasıl gider? Bu soruları sizler için haberimizde yanıtladık...

BEŞİKTAŞ GRUPTA NASIL 3. OLUR?

Grupta 4 maç sonunda sıfır puanı olan Beşiktaş 24 Kasım'da Ajax ile evinde oynayacak. Siyah beyazlı ekip 7 Aralık'ta ise Borussia Dortmund deplasmanına çıkacak. Kartalın rakibi Dortmun'un şu anda 6 puanı bulunuyor. Temsilcimizin ilk olarak Ajax'ı devirip daha sonra Borussia Dortmund ile averaj karşılaşmasına çıkmayı deneyecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi için bir sonraki maçta Sporting Lizbon'un, Dortmund'a karşı kazanması, Beşiktaş'ın da Dortmund'a karşı en az 2 farkla kazanması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ UEFA'YA NASIL GİDER?

Gruptan çıkarak son 16'ya kalma şansını kaybeden siyah beyazlı ekibin gruptan çıkması için 3. sırada yer alması gerekiyor. Geride kalan iki haftada Beşiktaş'ın yakalayabileceği iki ekip Sporting Lizbon ve Borussia Dortmund'un 6 puanı bulunuyor. Sporting Lizbon'a iki maçta da farklı kaybeden ve avantajı rakibine veren siyah beyazlı ekibin geçebileceği tek rakibi Borussia Dortmund olarak görünüyor.