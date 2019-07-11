Beşiktaş hazırlık maç programı belli oldu! Kara Kartallılar, 3'ü İstanbul'da, 4'ü ise Avusturya'da olmak üzere 7 hazırlık maçı yapacak. İşte o tarihler...

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Taraftarların merak ettiği program belli oldu. Beşiktaş Futbol Takımı’nın yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, sezon öncesi 3’ü İstanbul’da, 4’ü ise Avusturya’da olmak üzere 7 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek. Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı şöyle: 17 Temmuz Çarşamba: 18.30 Beşiktaş-Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri) 21 Temmuz Pazar: 18.30 Beşiktaş-Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri) 27 Temmuz Cumartesi: 17.00 Beşiktaş-CD Eibar (Kössen) 29 Temmuz Pazartesi: 18.00 Beşiktaş-Apollon Larisas (Bischofshofen) 2 Ağustos Cuma: 18.00 Beşiktaş-Udinese (Groedig Goldberg) 4 Ağustos Pazar: 17.00 Beşiktaş-Brescia (Groedig Goldberg) 10 Ağustos Cumartesi: 20.00 Beşiktaş – Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat) Etiketler : hazırlık, maç programı



