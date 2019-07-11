Beşiktaş hazırlık maç programı belli oldu!
Kara Kartallılar, 3'ü İstanbul'da, 4'ü ise Avusturya'da olmak üzere 7 hazırlık maçı yapacak. İşte o tarihler...
Taraftarların merak ettiği program belli oldu.
Beşiktaş Futbol Takımı’nın yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, sezon öncesi 3’ü İstanbul’da, 4’ü ise Avusturya’da olmak üzere 7 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek.
Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı şöyle:
17 Temmuz Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
21 Temmuz Pazar:
18.30 Beşiktaş-Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi:
17.00 Beşiktaş-CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi:
18.00 Beşiktaş-Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma:
18.00 Beşiktaş-Udinese (Groedig Goldberg)
4 Ağustos Pazar:
17.00 Beşiktaş-Brescia (Groedig Goldberg)
10 Ağustos Cumartesi:
20.00 Beşiktaş – Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat)
Etiketler : hazırlık, maç programı
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