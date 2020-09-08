Beşiktaş ile anlaşan Josef de Souza kimdir? Hangi mevkide oynamaktadır?

Orta sahaya takviye yapmak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir süredir temasta olduğu Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile anlaştı. Sözleşme 1+1 yıllık olacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Josef de Souza ile anlaşmaya vardı. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma imzalanacak. Bir süredir oyuncuyla temas halinde olan siyah-beyazlılar, Josef de Souza'nın takımıyla sözleşmesini feshetmesiyle birlikte teklifini yaptı ve oyuncuyla anlaştı. Josef de Souza, Beşiktaş için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

Asıl mevkii ön libero olan Josef de Souza merkez orta saha ve sağbek olarak ta görev yapabilmektedir.

Josef de Souza kimdir?

Doğum tarihi: 11 Şubat 1989 (31 yıl yaşında), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brezilya

Boy: 1,88 m

Kilo: 77 kg

Eş: Danielle Araújo

En son takımı: El-Ehli (#6 / Orta saha)

Maaş: 2,16 milyon BRL (2012)

Josef de Souza oynadığı takımları

Vasco de Gama

Profesyonel kariyerine 2008 yılında Vasco de Gama'da başlayan Josef de Souza 2010 yılında Porto'ya transfer oldu.

Porto

2011 yılında UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. 2012 yılında Grêmio'ya kiralandı.

Gremio

2013 yılında Gremio Josef de Souza'yı Porto'dan 3.75 milyon euro karşılığında transfer oldu.2014 yılında Sao Paulo'ya kiralandı. 2014-2015 sezonunda Gremio'dan bonservissiz Sao Paulo'ya transfer oldu. Sao Paulo'da kendini çok iyi gösterdi ve Brezilya millî takımının antrenörü Dunga'nın ilgisini çekti ve 11 Ekim 2014 yılında seçildi. Millî takımda 3 maç oynadı.

Fenerbahçe

4 Temmuz 2015 itibarı ile Fenerbahçe SK resmi sitesinden yaptığı açıklamada oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceğini kamuoyuna duyurdu.[1] 5 Temmuz 2015 tarihinde Souza sağlık kontrolünden geçti.16 Şubat 2016 günü Lokomotiv Moskva ile oynanan son 32 mücadelesinin ilk ayağında rakip filelere 2 gol bırakmıştır.

Josef de Souza oyuncu verileri

Josef de Souza transfer geçmişi