Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 07.02.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor 1 0 Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 19:00

Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Kadir Sağlam(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 19. Ajdın Hasıc, 28. Bilal Ceylan, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Valentın Andre Henrı Rosıer,81.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Necip Uysal 55.dk, Çift Sarı Kart Mayele Fabrice Nsakala 23.dk, Sarı Kart Domagoj Vıda 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Vıncent Aboubakar 70.dk, Adem Ljajıc 70.dk, Rachıd Ghezzal 90+3.dk

Oyuna Girenler

Georges Kevın Nkoudou Mbıda 70.dk, Atıba Hutchınson 70.dk, Ajdın Hasıc 90+3.dk

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

34. Eray Birniçan, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 11. Denı Mılosevıc, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 26. Barış Yardımcı, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Musa Çağıran 76.dk, Sarı Kart Nejc Skubıc 90.dk, Sarı Kart Marko Jevtovıc 2.dk

Oyundan Çıkanlar

Marko Jevtovıc 68.dk, Faruku Mıya 46.dk, Levan Shengelıa 68.dk

Oyuna Girenler

Amar Rahmanovıc 68.dk, Sokol Cikalleshi 46.dk, Musa Çağıran 68.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 48 20 4 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 5 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 39 4 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 37 7 8 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 29 1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 22 6 8 8 32 28 26 4 13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 26 -10 14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 24 -11 17 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 22 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 18 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları