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Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 07.02.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:

BEŞİKTAŞ İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor
1 0

Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 19:00

Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Kadir Sağlam(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 19. Ajdın Hasıc, 28. Bilal Ceylan, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Valentın Andre Henrı Rosıer,81.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Necip Uysal 55.dk, Çift Sarı Kart Mayele Fabrice Nsakala 23.dk, Sarı Kart Domagoj Vıda 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Vıncent Aboubakar 70.dk, Adem Ljajıc 70.dk, Rachıd Ghezzal 90+3.dk

Oyuna Girenler

Georges Kevın Nkoudou Mbıda 70.dk, Atıba Hutchınson 70.dk, Ajdın Hasıc 90+3.dk

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

34. Eray Birniçan, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 11. Denı Mılosevıc, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 26. Barış Yardımcı, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Musa Çağıran 76.dk, Sarı Kart Nejc Skubıc 90.dk, Sarı Kart Marko Jevtovıc 2.dk

Oyundan Çıkanlar

Marko Jevtovıc 68.dk, Faruku Mıya 46.dk, Levan Shengelıa 68.dk

Oyuna Girenler

Amar Rahmanovıc 68.dk, Sokol Cikalleshi 46.dk, Musa Çağıran 68.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray23153547184829
2Beşiktaş23153550264824
3Fenerbahçe23153545254820
4Alanyaspor23125640234117
5Trabzonspor2211652824394
6Hatayspor23115739293810
7Fatih Karagümrük2310763629377
8Gaziantep FK229853528357
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor227872928291
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe226883228264
13Çaykur Rizespor23689293926-10
14Kasımpaşa237511253626-11
15Konyaspor226610272824-1
16Kayserispor236611172824-11
17Başakşehir FK236611274124-14
18BB Erzurumspor235711213622-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü225314263918-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları

06.02.2021Fenerbahçe0-1Galatasaray
06.02.2021Kasımpaşa1-4Hatayspor
06.02.2021Başakşehir FK0-1Fatih Karagümrük
06.02.2021Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor
07.02.2021BB Erzurumspor1-1Kayserispor
07.02.2021Denizlispor1-1Antalyaspor
07.02.2021MKE Ankaragücü1-4Sivasspor
07.02.2021Beşiktaş1-0Konyaspor
08.02.2021Yeni Malatyaspor Trabzonspor
08.02.2021Gaziantep FK Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
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