Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 24. hafta maçında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 07.02.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:
|Beşiktaş
|İttifak Holding Konyaspor
|1
|0
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Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 19:00
Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri
Halis Özkahya(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Kadir Sağlam(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda
Yedekler
61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 19. Ajdın Hasıc, 28. Bilal Ceylan, 46. Serdar Saatçı
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Valentın Andre Henrı Rosıer,81.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Necip Uysal 55.dk, Çift Sarı Kart Mayele Fabrice Nsakala 23.dk, Sarı Kart Domagoj Vıda 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Vıncent Aboubakar 70.dk, Adem Ljajıc 70.dk, Rachıd Ghezzal 90+3.dk
Oyuna Girenler
Georges Kevın Nkoudou Mbıda 70.dk, Atıba Hutchınson 70.dk, Ajdın Hasıc 90+3.dk
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
34. Eray Birniçan, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 11. Denı Mılosevıc, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 26. Barış Yardımcı, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Musa Çağıran 76.dk, Sarı Kart Nejc Skubıc 90.dk, Sarı Kart Marko Jevtovıc 2.dk
Oyundan Çıkanlar
Marko Jevtovıc 68.dk, Faruku Mıya 46.dk, Levan Shengelıa 68.dk
Oyuna Girenler
Amar Rahmanovıc 68.dk, Sokol Cikalleshi 46.dk, Musa Çağıran 68.dk
Süper Lig 24. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|48
|29
|2
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|3
|Fenerbahçe
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|48
|20
|4
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|41
|17
|5
|Trabzonspor
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|39
|4
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Fatih Karagümrük
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|37
|7
|8
|Gaziantep FK
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|35
|7
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|29
|1
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|12
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|26
|4
|13
|Çaykur Rizespor
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|26
|-10
|14
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|15
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|24
|-1
|16
|Kayserispor
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|24
|-11
|17
|Başakşehir FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|24
|-14
|18
|BB Erzurumspor
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|22
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|18
|-13
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|18
|-19
Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları
|06.02.2021
|Fenerbahçe
|0-1
|Galatasaray
|06.02.2021
|Kasımpaşa
|1-4
|Hatayspor
|06.02.2021
|Başakşehir FK
|0-1
|Fatih Karagümrük
|06.02.2021
|Alanyaspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|07.02.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Kayserispor
|07.02.2021
|Denizlispor
|1-1
|Antalyaspor
|07.02.2021
|MKE Ankaragücü
|1-4
|Sivasspor
|07.02.2021
|Beşiktaş
|1-0
|Konyaspor
|08.02.2021
|Yeni Malatyaspor
|Trabzonspor
|08.02.2021
|Gaziantep FK
|Göztepe