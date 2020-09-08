Beşiktaş Josef de Souza ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah Beyazlı kulüp, bir transferi daha bitirdi.

A Spor'da yer alan habere göre; Siyah beyazlılar, Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaştı.

Beşiktaş Spor Kulübü Brezilyalı orta sahayı İstanbul'a davet etti.

Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaştı. Beşiktaş Spor Kulübü; Josef de Souza'yı İstanbul'a davet etti.

Josef de Souza ile 1+1 yıllık kontrat yapılacak.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 23 maçta asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

JOSEF DE SOUZA KİMDİR?

Josef de Souza, 11 Şubat 1989 tarihinde Rio de Janerio'da doğdu.

Josef de Souza, profesyonel kariyerine Vasco da Gama'da başladı. 2008-10 yılları arasında oynadığı Vasco da Gama'da 25 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Sonrasında da 2010-12 sezonlarında Porto'da oynayan Josef de Souza, burada çıktığı 20 maçta gol bulamadı.

2013-14 sezonunda Grémio'ya transfer oldu ve burada 31 maçta ter döktü.

2015-17 arasında Fenerbahçe'de forma giydi ve burada çıktığı 59 maçta 5 gol buldu.

2017 senesinde West Bromwich Albion takımıyla anlaşma sağlandı ve Fenerbahçe'den ayrıldı.

Milli takım kariyerine 2009 senesinde U-20 ile başlamış, 2014 senesinde Brezilya A Milli Takımı'na geçmiştir.