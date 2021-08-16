Çift aşı olanlara dikkat çeken uyarı! 'Delta varyantına yakalanabilirsiniz!'Son dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldıHande Yener konsere yetişmek için otostop çekti! O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcıya Seda Sayan'dan uyarı gecikmedi!Beşiktaş Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya çok yakın! Ersin Destenaoğlu takası ile işlem çözülecek!Murat Ünalmış'ın ardından üzen bir ayrılık daha! Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral diziye veda ediyor!Sivasspor'a kötü haber! Yiğidoların yıldız oyuncusu Pedro Henrique antrenmanda sakatlık geçirdi!Nazar Gülhan kimdir, nereli? Hangi takımda oynuyordu? Kaç yaşında ve neden öldü?Sahilde yürüyen vatandaşlar buldu! Pendik'te park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulunduYıllardır jürideydi, yeni sezonda yok! Ebru Gündeş'le problem yaşayan Hadise O Ses Türkiye'ye Acun Ilıcalı'nın kararıyla veda ediyor!ÖTV matrah oranındaki değişim sonrası güncel otomobil fiyatları belli oldu! İşte indirim yaşanan marka ve modeller
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Beşiktaş Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya çok yakın! Ersin Destenaoğlu takası ile işlem çözülecek!

Beşiktaş Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya çok yakın! Ersin Destenaoğlu takası ile işlem çözülecek!

Süper Lig'de sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katmıştı. Kaan Ayhan'a da siyah beyazlı formayı giydirmeyi isteyen siyah beyazlı yönetimin takas yöntemi ile bu transferi bitirmek üzere olduğu ifade edildi.

Beşiktaş Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya çok yakın! Ersin Destenaoğlu takası ile işlem çözülecek!

Yeni sezona başarılı bir giriş yapan ve bir yandan da yeniden şampiyon olmak için eksiklerini tamamlamaya çalışan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği durma bilmiyor. Son olarak Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katarak kalesini güçlendiren siyah beyazlı ekip, uzun süredir peşinden koştuğu Kaan Ayhan transferini de noktalamak istiyor. Siyah beyazlılar, bu transfer için yedek durumuna geçen Ersin Destanoğlu takası kullanmayı planlıyor.

ERSİN + 2 MİLYON EURO

Siyah-Beyazlılar, uzun süredir gündeminde tuttuğu Kaan Ayhan transferini sonuca bağlamak üzere Kara Kartal, milli futbolcunun Ersin Destanoğlu takası ile kadrosuna katacak. 26 yaşındaki Kaan için kulübü Sassuolo ile yeniden masaya oturan Beşiktaş, İtalyan ekibinin Ersin'i takasta istemesi üzerine transferde önemli bir adım atmış oldu.

Beşiktaş Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya çok yakın! Ersin Destenaoğlu takası ile işlem çözülecek!

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan ekibinin bu teklifini kabul eden Beşiktaş para konusunda pazarlıklara girişti. Son olarak Ersin Destanoğlu + 2 milyon Euro sunan siyah beyazlıların bu teklifi Sassoulo tarafından kabul gördü.

İMZA İÇİN GELİYOR

Kaan Ayhan'ın da Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediği ve kulübüyle anlaşılması konusunda imza atmaya hazır olduğu ifade edildi. Milli futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek siyah beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya çok yakın! Ersin Destenaoğlu takası ile işlem çözülecek!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT