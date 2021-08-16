Beşiktaş Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya çok yakın! Ersin Destenaoğlu takası ile işlem çözülecek!

Yeni sezona başarılı bir giriş yapan ve bir yandan da yeniden şampiyon olmak için eksiklerini tamamlamaya çalışan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği durma bilmiyor. Son olarak Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katarak kalesini güçlendiren siyah beyazlı ekip, uzun süredir peşinden koştuğu Kaan Ayhan transferini de noktalamak istiyor. Siyah beyazlılar, bu transfer için yedek durumuna geçen Ersin Destanoğlu takası kullanmayı planlıyor.

ERSİN + 2 MİLYON EURO

Siyah-Beyazlılar, uzun süredir gündeminde tuttuğu Kaan Ayhan transferini sonuca bağlamak üzere Kara Kartal, milli futbolcunun Ersin Destanoğlu takası ile kadrosuna katacak. 26 yaşındaki Kaan için kulübü Sassuolo ile yeniden masaya oturan Beşiktaş, İtalyan ekibinin Ersin'i takasta istemesi üzerine transferde önemli bir adım atmış oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan ekibinin bu teklifini kabul eden Beşiktaş para konusunda pazarlıklara girişti. Son olarak Ersin Destanoğlu + 2 milyon Euro sunan siyah beyazlıların bu teklifi Sassoulo tarafından kabul gördü.

İMZA İÇİN GELİYOR

Kaan Ayhan'ın da Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediği ve kulübüyle anlaşılması konusunda imza atmaya hazır olduğu ifade edildi. Milli futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek siyah beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.