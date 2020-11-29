Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Beşiktaş, 4. ve 20. dakikada art arda gol atan Vincent Aboubakar'ın golü ile arayı 2-0 açarken, 34. dakikada Papiss Demba Cissé takımı Fenerbahçe'ye ilk sayıyı getirdi. Fenerbahçe Beşiktaş maçında ilk yarı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da goller peş peşe geldi. 53. dakikada Necip Uysal attığı golle takımı Beşiktaş'ı 3-1 öne getirmeyi başardı. 68. dakikada Ozan Tufan Fenerbahçe'ye sayıyı getirerek maçı 3-2 yaptı. 88. dakikada Fabrice N'Sakala'nın golü ile maçı Beşiktaş maçı 4-2'ye getirdi. 90+7'de Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan'ın penaltısında top ağlarla buluştu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 4-3 Siyah Beyazlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 16 yaparak 4. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 20 puanla 3 sırada kaldı.

Zorlu ve gollü biten maçta Başiktaş, 4-2 kazanarak Kadıköy'deki kazanamama serisini bitirdi. Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de en son 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla galibiyetle kazanmıştı. Beşiktaş 15 sene aradan sonra yine aynı skorla kazandı.

FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

2. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağdan Ozan'ın ara pasıyla çizgiye inen Pelkas'ın yerden içeri çevirdiği topun gelişine Perotti'nin şutunda meşin yuvarlak savunmada Rosier'e çarptı. Atağın devamında topu yeniden önünde bulan Perotti'nin sol ayağıyla altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin, soldan bindiren Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde Lemos'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

20. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topu kontrol eden Ghezzal'ın altıpasın önüne ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

34. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hücum yönünün sağından Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand'ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

53. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde oluşan karambolde topla sağ kanatta buluşan De Souza, meşin yuvarlağı arka direkteki Necip Uysal'a bıraktı. Bu oyuncunun Gökhan Gönül'ün üzerinden kafa vuruşunda top fileleri gitti: 1-3

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında altıpasta topla buluşan Ademi'nin indirmek istediği top Atiba'ya çarparak üst direkten döndü. Topu önünde bulan Ozan Tufan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 2-3

81. dakikada Caner Erkin'in yerden pasında ceza alanı önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Caner'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha üstten auta çıktı.

87. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Gustavo'dan iyi sıyrılan N'Koudu, sağ kanattan bir süre ilerledikten sonra arka direkte müsait durumdaki N'Sakala'yı gördü. Bu oyuncu sert bir vuruşla topu fileleri attı: 2-4

90+5. dakikada Thiam'ın şutunda Welinton'un müdahalesinde sarı-lacivertli oyuncu yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Video Yardımcı Hakem kararıyla penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada Ozan Tufan penaltı atışında meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 3-4

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-3 kazandı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN NOTLAR

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 3-2 yendiği karşılaşmaya göre tek değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve derbi maçta forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün yerine Valentin Rosier'e şans verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif olduğu için Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Rosier, savunmanın sağında görev aldı.

Yalçın, kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Medipol Başakşehir mücadelesinde olduğu gibi Utku Yuvakuran'a görev verdi.

Savunmanın göbeğinde yine Necip Uysal ve Francisco Montero'yu tercih eden Yalçın, sol bekte ise genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.

Medipol Başakşehir maçında savunmanın önünde uyumlu bir görüntü ortaya koyan Josef de Souza ile Atiba, derbi de aynı görevi yerine getirmeye çalıştı.

Rachid Ghezzal sağ kanatta, Cyle Larin ise sol kanatta takımına destek verdi. Bernard Mensah'ın hücuma dönük orta saha oynadığı Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.

OĞUZHAN, N'SAKALA, WELINTON VE ATAKAN ÜNER KADRODA YER ALDI

Geçen hafta Kovid-19 ve sakatlıklardan dolayı kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner, derbi maçın kadrosunda yer aldı.

Bu dört oyuncu, Fenerbahçe maçına yedek başladı.

Siyah-beyazlı ekipte 16 yaşındaki Emre Bilgin geçen haftaki gibi derbi maçta yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ile Serdar Saatçi ilerleyen dakikalarda şans bekledi.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş, derbi mücadelesine Kovid-19, sakatlık ve kırmızı kart cezasından dolayı 5 eksikle çıktı.

Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Dorukhan Toköz, kadroda bulunamadı.

Sakat Gökhan Töre ve Adem Ljajic derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı. Domagoj Vida ile Ajdin Hasic de derbi maçın kadrosunda yer alamadı.

JOSEF DE SOUZA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon transfer ettiği Josef de Souza, eski takımına karşı görev aldı.

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Brezilya ekibi Sao Paulo'dan transfer ettiği De Souza, 2018-2019'un başına kadar sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli ekipte 96 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana dek 4 karşılaşmada süre aldı.

Pandemiden dolayı seyircisiz oynanan maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, Kadıköy'deki karşılaşmalarda siyah-beyazlı taraftarların daha önce yer aldığı deplasman tribününe giderek sembolik şekilde bu bölümü alkışladı.

Bu tribünde ayrıca vefat eden siyah-beyazlı taraftarların fotoğrafları da konuldu.