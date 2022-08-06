Beşiktaş 1 – 0 Kayserispor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Weghorst’un şutunda top yandan dışarı çıktı.
9. dakikada Bertolacci’nin ara pasında topla buluşan Gavranovic kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.
33. dakikada Carole ceza sahası dışından yerden sert vurdu, kaleci Ersin topu köşeden çıkardı.
44. dakikada sol kanattan Masuaku’nun yerden ortasında ceza sahası içinde Weghorst’un şutu kaleci Bilal’de kaldı.