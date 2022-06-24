Beşiktaş kombine fiyatları 2022-2023 | Beşiktaş kombine yenileme fiyatı ne kadar, kaç TL? Kombine yenileme ne zaman başlıyor, bitiyor?

Süper Ligin başlamasına haftalar kala birçok kulüp, iç saha maçlarında geçerli olan kombine kartlarının yenilenme ve satış süreçlerine başladı. Bu kapsamda Beşiktaş'ın 2022- 2023 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kartların yenilenme süreçleri konusunda siyah beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Peki Beşiktaş kombine yenileme fiyatı ne kadar, kaç TL? Kombine yenileme ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte merak edenler için Beşiktaş kombine fiyatları 2022-2023...

BEŞİKTAŞ KOMBİNE FİYATLARI 2022-2023 | BEŞİKTAŞ KOMBİNE YENİLEME FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre kombine kartların yenileme fiyatları 2022- 2023 sezonunda kategoriye göre belirlendi.

1. Kategori: 9.900 TL

2. Kategori: 8.900 TL

3. Kategori: 7.400 TL

4. Kategori: 6.400 TL

5. Kategori: 5.900 TL

6. Kategori: 4.900 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7. Kategori: 2.500 TL

8. Kategori: 2.400 TL

Kuzey Üst: 1.800 TL

VIP 101 -126: 17.500 TL

VIP 100: 20.000 TL

BEŞİKTAŞ KOMBİNE YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Beşiktaş'ın 2022-2023 futbol sezonunda iç sahada oynayacağı kombine kartlarının yenilenme süresi 25 Haziran günü saat 10.00'da başlayacak. Kombine kartların yenilenme süreci 3 Temmuz Pazar günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

2019-20 sezonundan kombinesi olan ve kombinelerini 2022-23 sezonu için yenilemek isteyen taraftarlar, işlemlerini; passo.com.tr, Passo Mobil ve Vodafone Park Kombine Satış Ofisi’nde gerçekleştirebilirler.

Kombine kart yenileme işlemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için tıklayınız.