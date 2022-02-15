Beşiktaş maçın sonunu getiremiyor! Son dakika golleri siyah-beyazlıları aşağı çekti!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan ve son dakikalarda kalesindeki gole engel olamayan Beşiktaş, sahada 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon skoru koruma noktasında ciddi sıkıntı yaşadığı görülen Beşiktaş'ın son dakikalarda yediği goller sonucu kaybettiği puanlar ise dikkat çekti.

20 PUANDAN OLDU

2021-2022 sezonunda skor koruma noktasında zor anlar yaşayan Beşiktaş, oynadığı 8 karşılaşmanın son 180. dakikasından sonra kalesinde gördüğü goller nedeniyle 20 puandan oldu. Siyah beyazlı ekip; Adana Demirspor (2), Altay, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında öne geçse de skoru koruyamadı ve puan kaybetti.

Evinde oynadığı Adana Demirspor ve Trabzonspor müsabakalarının uzatma dakikalarında 5 puan kaybeden Beşiktaş, dış sahada ise yine son dakikalarda 15 puanı elinde tutamadı.

DEPLASMANDA 15 PUAN BIRAKTI

Deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçında uzatma dakikalarında yediği golle 2 puan yitiren Beşiktaş; Altay, Konyaspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor maçlarında da son 10 dakikada yediği gollerle 15 puanı elinden kaçırdı.

GERİDEYKEN DE SIKINTI ÇEKİYOR

Geride olduğu karşılaşmalarda da son dakikalarda yediği gollerle dikkat çeken siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçın son golünü 90+4. dakikada yedi. Önder Karaveli liderliğindek, ekip, GZT Giresunspor'a 4-0 yenildiği müsabakanın da 90. dakikasında kalesindeki gole engel olamadı.