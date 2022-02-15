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  3. Beşiktaş maçın sonunu getiremiyor! Son dakika golleri siyah-beyazlıları aşağı çekti!

Beşiktaş maçın sonunu getiremiyor! Son dakika golleri siyah-beyazlıları aşağı çekti!

Ligde öne geçtiği karşılaşmalarda skoru koruyamayan Beşiktaş, kalesinde gördüğü son dakika golleriyle de onlarca puan bırakarak zirve yarışından koptu.

Beşiktaş maçın sonunu getiremiyor! Son dakika golleri siyah-beyazlıları aşağı çekti!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan ve son dakikalarda kalesindeki gole engel olamayan Beşiktaş, sahada 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon skoru koruma noktasında ciddi sıkıntı yaşadığı görülen Beşiktaş'ın son dakikalarda yediği goller sonucu kaybettiği puanlar ise dikkat çekti.

20 PUANDAN OLDU

2021-2022 sezonunda skor koruma noktasında zor anlar yaşayan Beşiktaş, oynadığı 8 karşılaşmanın son 180. dakikasından sonra kalesinde gördüğü goller nedeniyle 20 puandan oldu. Siyah beyazlı ekip; Adana Demirspor (2), Altay, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında öne geçse de skoru koruyamadı ve puan kaybetti.

Evinde oynadığı Adana Demirspor ve Trabzonspor müsabakalarının uzatma dakikalarında 5 puan kaybeden Beşiktaş, dış sahada ise yine son dakikalarda 15 puanı elinde tutamadı.

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DEPLASMANDA 15 PUAN BIRAKTI

Deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçında uzatma dakikalarında yediği golle 2 puan yitiren Beşiktaş; Altay, Konyaspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor maçlarında da son 10 dakikada yediği gollerle 15 puanı elinden kaçırdı.

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GERİDEYKEN DE SIKINTI ÇEKİYOR

Geride olduğu karşılaşmalarda da son dakikalarda yediği gollerle dikkat çeken siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçın son golünü 90+4. dakikada yedi. Önder Karaveli liderliğindek, ekip, GZT Giresunspor'a 4-0 yenildiği müsabakanın da 90. dakikasında kalesindeki gole engel olamadı.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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