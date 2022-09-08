Beşiktaş, Nathan Redmond transferini resmen açıkladı!

Kanat bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Southampton takımından kiraladığı Nathan Redmond ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
REDMOND'UN PERFORMANSI
Transfermarkt verilerine bonservis bedeli 18 milyon EURO olan İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon 32 maça çıkıp 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcu kariyerinde çıktığı 441 maçta 52 gol attı, 59 asist yaptı.