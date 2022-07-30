Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Sampdoria maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Beşiktaş, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Sampdoria maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

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Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Sampdoria maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Teknik direktör Valérien Ismaël yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, ligin ilk haftası öncesi taraftarının önüne çıkacak. Bu kapsamda siyah beyazlılar İtalya ekibi Sampdoria hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Maça siyah beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenirken ekran başında olacak sporseverler için Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Sampdoria maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Sampdoria maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş ile Sampdoria arasındaki hazırlık maçı, 30 Temmuz 2022 Cumartesi (bugün) günü oynanıyor. İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak ekrana geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Sampdoria maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Öte yandan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında elde ettiği sonuçlar şöyle:

Beşiktaş 2 - 1 Werder Bremen

Beşiktaş 0 - 0 Viktoria Plzen

Beşiktaş 1-0 Mainz

Beşiktaş 0 -3 Wolwerhampton

Beşiktaş 1 - 2 Deportivo Alaves

Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Sampdoria maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler şöyle:

- Gedson Fernandes ( Orta saha)

- Jackson Muleka ( Santrafor)

- Emrecan Uzunhan (Stoper)

- Wout Weghorst (Santrafor)

- Romain Saiss ( Stoper)

- Cenk Tosun ( Santrafor)

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