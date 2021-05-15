Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş'ın, oynanan son maçların ardından şampiyon olup olmadığı belli oldu. Beşiktaş şampiyon oldu mu 2021? Beşiktaş kaçıncı şampiyonluğu? İşte tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU MU 2021? BEŞİKTAŞ KAÇINCI ŞAMPİYONLUĞU?

Süper Lig'de Beşiktaş şampiyon oldu. Ligin 42. haftasında Ege temsilcisi Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu oldu. Siyah beyazlıların gollerini Vida ve Ghezzal atarken, Göztepe'nin tek golü Alpaslan'dan geldi. Sezonun son haftasına ve kader maçına hem ikili averajı hem de puanı eşitleyerek çıkan Galatasaray şampiyonluğu genel averajla kaybetti. Beşiktaş bu sezon çıktığı 40 maçta 26 galibiyet 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile toplamda 84 puan topladı ve mutlu sona ulaştı. Beşiktaş Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olmasının ardından 16. şampiyonluğuna ulaştı.