Beşiktaş Braga maç sonucu | Beşiktaş Braga maç özeti

UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Braga’yı ağırlayan Beşiktaş, ilk maçında Slovan Bratislava’ya 4-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ise Wolverhampton Wanderers’a 1-0 yenilmişti. K Grubu’nda çıktığı ilk 2 maçtan puansız ayrılan Beşiktaş, Avrupa Arenası’nda siftah yapmak istiyordu. Grupta puanı olmayan ve son sırada yer alan Beşiktaş, bu maçı kazanarak tur ümitlerini artırmak planı yapıyordu. Slovan Bratislava ve Braga’nın 4, Wolverhampton’ın ise 3 puanı bulunan grupta, Kartal taraftarı önünde kazanarak tur ümitlerini yükseltmeyi olanlıyordu. Beşiktaş, 7 eksiğe rağmen Vodafone Park’ta zafer peşindeydi.

Yeni başkanı Ahmet Nur Çebi’nin göreve gelmesinin ardından Beşiktaş, ilk resmi maçında Portekiz temsilcisi Braga’yı ağırladı.

4. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Boyd'un şutu direğe takıldı. Braga 38. dakikada Ricardo Horta attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Braga'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 71. dakikada Umut Nayir attığı golle skora denge getirdi. Beşiktaş 73. dakikada penaltı kazandı. Ljajic penaltı vuruşundan faydalanamadı. 80. dakikada Braga maçta öne geçti. Eduardo attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Beşiktaş - Braga maçı, Braga'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ancak Tyler Boyd'un zekice vuruşu direkten geri döndü. Sol kanattan yapılan ortada kafa vuruşu yapmak isteyen Güven Yalçın savunmaya takıldı. Ceza sahası içerisinde boşta kalan top bir anda Boyd'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun üstten aşırtma vuruşu direkten döndü.

Beşiktaş mücadeleye hızlı başladı ve atakları ile Braga savunmasını bir hayli zorladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında yine tehlikeli bir atak geliştirmeyi başardı Siyah Beyazlılar. 3 dakika önce Boyd ile topu direkten dönen Beşiktaş, bu defa Rebocho ile gole çok yaklaştı. Son anda savunma araya girdi.

Karşılaşmanın ilk sarı kartı 19. dakikada Braga takımından Sequeira'ya çıktı.

Mücadelenin 22. dakikasında Braga tehlikeli geldi. Esgaio ters kanattaki Ricardo Horta'ya güzel bir pas gönderdi. Topla buluşan Horta sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Paulinho kaleye yakın mesafeden dönerek şutunu attı fakat top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Beşiktaş rakip kaleciyi geçemedi. Elneny'nin harika pasında hareketlenen Rebocho topu düzeltip sağ ayağıyla ortaladı. Savunmanın ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleye yönelirken kaleci Matheus topu çelmeyi başardı.

Mücadelenin 30. dakikasında bir sarı kart da temsilcimiz Beşiktaş'tan Enzo Roco gördü.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un pas hatası sonrası Braga'da Horta golü atan isim oldu ve Portekiz temsilcisi 1-0 öne geçti. Beşiktaş orta sahasında gelen top kaybı sonrası savunmayı dengesiz yakalayan Galeno karşı karşıya kaldı ve şutu attı. Kaleci Karius ilk pozisyonda başarılı olsa da seken topu önünde bulan Ricardo Horta boş kaleye vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada dakikalar 40'ı gösterdiğinde sol tarafta topla buluşan Ricardo Horta hızla rakip ceza sahasına girdi fakat uzak köşeye yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

44. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic harika bir vuruş yapmayı başardı ancak kalecinin uzanamayacağı noktaya giden top direğe çarpıp dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi ve temsilcimiz Beşiktaş soyunma odasına 1-0'lık mağlubiyetle gitti.

Mücadelenin 2. yarısı başladı. Her iki takım da maça başladıkları 11'lerle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 2. yarısında hızlı başlayan taraf Braga oldu. 47. dakikada Braga 2. gole çok yaklaştı. Top direkten döndü. Braga atağında sol kanattan etkili bir orta geldi. Seken top uzak köşedeki Galeno'nun önünde kaldı fakat Brezilyalı genç futbolcunun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

52. dakikada Braga yine tehlikeli gelen taraf oldu. Novais'in ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı şutu kaleci Karius kornere çeldi. Alman kaleci başarılı bir maç çıkardı bu dakikaya kadar.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Braga'da Elneny'ye faul yapan Horta sarı kartı gören isim oldu.

Beşiktaş ilk oyuncu değişikliğini 61. dakikada gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın yediği golde hatası olan Oğuzhan Özyakup kenara gelirken genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz oyuna girdi. Oğuzhan oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Beşiktaş 2. oyuncu değişikliğini 67. dakikada gerçekleştirdi. Necip Uysal oyundan çıkan isim olurken, Umut Nayir oyuna dahil oldu. Necip de oyundan çıkarken Oğuzhan gibi taraftarlar tarafından ıslıklandı.

71. dakikada temsilcimiz Beşiktaş oyuna sonradan giren Umut Nayir'ın golü ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Caner'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkteki Ljajic vuramadı ancak arka direğe seken topu Umut Nayir kafayı vurarak ağlara gönderdi.

Beşiktaş geri döndü ve 73. dakikada Siyah Beyazlı temsilcimiz Adem Ljajic'in yere düşürülmesi ile penaltı kazandı. Caner'in uzun taç atışında ceza sahasına hareketlenen Ljajic rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Topun başına geçen Ljajic penaltıyı direğe nişanladı ve Beşiktaş öne geçme şansını değerlendiremedi.

Ljajic'i faulle durduran ve penaltıya sebebiyet veren Palhinha sarı kart gördü.

Bu zorlu pozisyonların ardından Braga oyuncu değişikliklerine gitti. Andre Horta oyundan alınırken Wilson Eduardo oyuna girdi. Ceza sahasından attığı şutlarla gol arayan Novais de oyundan alındı ve yerine Uche Agbo girdi.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Braga'nın tehlikeli atağını Karius engelledi. Rebocho ve Roco'nun arasına atılan derin pasa oyuna yeni giren Wilson Eduardo hareketlendi ve karşı karşıya kaldı ancak Alman kaleci Karius rakibinin müsait durumda yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

78. dakikada rakibini faulle durduran Ricardo Esgaio sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Braga'da Wilson Eduardo'nun golü ile Portekiz temsilcisi yeniden 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Hızlı gelişen atakta Braga rakibini eksik yakaladı. Sağ taraftan ceza sahasına yaklaşan Galeno'nun pasında Wilson Eduardo müsait durumda vuruşunu yaparak takımını yeniden öne geçirdi. Konuk ekibi bir kez daha öne geçiren golde asisti yapan isim Galeno oldu.

84. dakikada Braga son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Joao Fernandes yerine oyuna giren isim Rui Fonte oldu.

Karşılaşmada dakikalar 84'ü gösterdiğinde Beşiktaş son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Tyler Boyd yerine oyuna giren isim Erdem Seçgin oldu.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3’üncü maçında Beşiktaş’ın konuğu Braga oldu. Vodafone Park’ta saat 19.55’te başlayan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetti. Hernandez’in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlendi. Siyah beyazlı ekip, ikinci maçlar sonunda 0 puanla son yer alırken, Braga topladığı 4 puanla 2’nci sırada yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga maçı öncesinde sakat oyuncular sebebiyle kadroda değişikliklere gitti.

Geçtiğimiz hafta Ruiz’in yokluğunda stoperde görev yapan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Douglas’ın yokluğunda sağ bekte görev aldı. Necip’in sağ beke geçmesiyle savunmanın ortasında Vida’nın partneri Roco oldu.

Kaleyi Karius’a emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Necip, Vida, Roco ve Rebocho’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Elneny ve Oğuzhan’ı sahaya süren Abdullah Avcı, hücum hattının sağında Boyd, 10 numarada Ljajic, sol kenarda ise Caner’i 11’de görevlendirdi. Avcı’nın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 11’E DÖNDÜ

Siyah beyazlı ekipte, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü ile deplasmanda oynanan mücadelede forma giyememişti. Bu hafta içinde takımla sadece 2 antrenmana katılabilen Oğuzhan, Braga maçıyla birlikte 1 maçlık aranın ardından 11’deki yerini aldı.

ENZO ROCO BU SEZON İLK KEZ SAHADA

Beşiktaş’ın Şilili stoperi Enzo Roco, bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Ruiz’in sakatlanmasının ardından savunmanın ortasında sıkıntı yaşayan Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle uzun zamandır yararlanamadığı Şilili stoperi Braga maçında 11’de görevlendirdi. Avcı daha önce yaptığı açıklamalarda, Şilili futbolcunun kendisine bir şeyler hayal ettirdiğini söylemişti.

NECİP UYSAL, BU KEZ SAĞ BEKTE

Beşiktaş’ta Necip Uysal, Braga karşılaşmasında sağ bekte görev yaptı. Ruiz’in yokluğunda son maçlarda stoperde görev yapan tecrübeli futbolcu, Gökhan Gönül ve Douglas’ın sakatlıklarından dolayı forma giyememesi üzerine bu maçta da sağ bek olarak görev aldı.

TYLER BOYD 3 MAÇ ARADAN SONRA 11’DE YER ALDI

Siyah beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Tyler Boyd, Braga maçına 11’de başladı. Sezon başından itibaren istenilen performansı sergileyemeyen ve eleştiri oklarının hedefi olan Tyler Boyd, son olarak Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 kaybedilen maça 11’de başlamış ve ikinci yarının hemen başında yerini Diaby’e bırakmıştı. Amerikalı futbolcu, Trabzonspor maçının ardından Wolverhampton, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarının kadrosunda yer almış ancak süre bulamamıştı. Boyd böylece 3 maç aranın ardından görev şansı buldu.

YENİ YÖNETİMDE KISMİ GÖREV DAĞILIMI

Beşiktaş’ta 20 Ekim Pazar günü yapılan seçimle siyah beyazlı ekibin 34’üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ı ilk kez başkan olarak takip etti. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri Braga maçı öncesinde stattaki yerlerini alarak takımlarına destek verdi.

Siyah beyazlı kulübün yeni yönetimi, Braga maçı öncesinde 1 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda kısmi yönetim görevlendirilmesi yapıldı. Beşiktaş’ta 2’nci başkanlığa Adnan Dalgakıran getirilirken, asbaşkan Emre Kocadağ oldu. Genel sekreterlik görevini Mesut Urgancılar’ın üstlendiği yönetimde futbol şube sorumluluğu görevini ise Erdal Torunoğulları ile asbaşkan Emre Kocadağ aldı.

AHMET NUR ÇEBİ’Yİ AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Başkan Çebi’yi Braga maçında ailesi de yalnız bırakmadı. Ahmet Nur Çebi ile birlikte babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ve kardeşleri de Braga maçını takip etmek üzere stadyuma geldi.