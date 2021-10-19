Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda temsilcimiz Beşiktaş ile Portekiz ligi temsilcisi Sporting Lizbon karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'de başlayacak. İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek için Beşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Beşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek. Exxen'i izlemek için Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı Exxen canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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