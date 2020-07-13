Yeni Malatyaspor Beşiktaş maç sonucu | Yeni Malatyaspor Beşiktaş maç özeti

Süper Lig’in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı ağırladı.

Beşiktaş, 52. dakikada Caner'in attığı golle konuk olduğu sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Bu galibiyet sonrası Kartal puanını 56'ye yükseltti ve 57 puanlı Sivasspor'u hemen arkasında haftayı kapattı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

12.dakikada gelişen Malatya atağında Umut Bulut pasını sağ kanattan bindirme yapan Gökhan Töre’ye çıkardı. Töre’nin sağ çaprazdan şutu yandan auta çıktı.

12.dakikada Beşiktaş savunmasının hatasını iyi değerlendiren Malatya, topu kaptı. Gökhan Töre’nin sağ çaprazdan ceza sahası içinde bulunan Umut’a çıkardı. Umut’un şutu ise üstten auta çıktı.

30. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan yaptığı ortada Diaby’den önce son anda savunmada Hadebe araya girerek topu kornere gönderdi.

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N’Koudou uzaktan çok sert vurdu, kaleci Farnolle iyi uzanarak bu pozisyonda gole engel oldu.

43. dakikada topla buluşan Hadebe, Beşiktaş’lı oyuncuların arasından geçerek ceza sahası içine girdi ve pasını çıkardı. Bu pozisyonda müsait pozisyondaki Murat topa vurmak isterken yerde kaldı, Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Karim Hafez'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat Yıldırım uçarak kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ersin bu pozisyonda çok net bir fırsatta gole engel oldu.

49. dakikada kullanılan korner atışında Gökhan Gönül yükselip kafayı vurdu, kaleci Farnolle’ün bu pozisyonda Gökhan’a müdahalesi oldu. VAR uyarısı sonrasında Fırat Aydınus pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada Gökhan Gönül’e yapılan hareket sonrasında kazanılan penaltıyı Caner Erkin kullandı. Caner’in vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti. 0-1

54. dakikada Mina’dan kaptığı topla ceza sahasına giren Güven Yalçın çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Farnolle iyi uzanarak topu kornere gönderdi.

54. dakikada kazanılan köşe vuruşunu sağdan Caner kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Gökhan Gönül kafayı vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

81. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Töre’nin ceza sahasına yaptığı ortada Kjartansson ayağının dışında vurdu, top direğin yanından dışarıya gitti.

88. dakikada Beşiktaş ceza sahası yanında topla buluşan Ndayishimiye, müsait pozisyondaki Ahmet’i gördü. Bu futbolcunun şutunda top az farkla dışarı gitti.

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Muhammed Elneny, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou ilk 11'i ile sahaya sürdü.

Sergen Yalçın, yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ligin 31. haftasında 3-2 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev alan ancak bu maç için cezalı olan Atiba Hutchinson ile o karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz'dan yararlanamadı.

Sergen Yalçın, Kasımpaşa müsabakasının başlangıç kadrosunda görev verdiği Roco'yu yedeğe çekerken, bir önceki karşılaşmada yedekte oturttuğu Vida'yı ilk 11'de oynattı.

SİYAH BEYAZLILAR SAHAYA SANTRFORSUZ ÇIKTI

Siyah-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti.

Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle galibiyeti getiren Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattında daha çok kanatlarda görev yapan futbolcuları Lens, Boyd, Diaby ve N'Koudou ile gol aradı.

KARTAL'IN GENÇLERİ YEDEK KULÜBESİNDE

Sergen Yalçın, altyapıda yetişen 4 oyuncuyu maç kadrosuna aldı.

Genç teknik adam, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroya dahil etti.

AHMET NUR ÇEBİ, SİYAH - BEYAZLI TAKIMLA MALATYA'DA BİR ARAYA GELDİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımla Malatya'da bir araya geldi.

Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımı, başarı dileklerinde bulunarak Yeni Malatya Stadı'na uğurladı.

MALATYASPOR'UN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN 205 GÜN SONRA YENİ MALATYA STADI'NDA

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya Stadı'na 205 gün sonra rakip olarak çıktı.

Sezon başında sarı-siyahlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın, Malatya temsilcisi ile son iç saha maçında 21 Aralık 2019'da Çaykur Rizespor ile karşılaşmıştı.

HİKMET KARAMAN, DEMİR GRUP SİVASSPOR KADROSUNU BOZMADI

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde geçen hafta içinde 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının kadrosunu bozmadı.

Ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında Fabien Farnolle, Robin Yalçın, Arturo Mina, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Murat Yıldırım, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Karim Hafez ve Umut Bulut ilk 11'i ile mücadele etti.

Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Moryke Fofana, Vidar Örn Kjartansson, Yiğithan Güveli, Remi Valter, Youssuf Ndayishimiye, Sakıb Aytaç görev bekledi.