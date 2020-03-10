Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizim oynatmak istediğimiz bir oyun var. Bunu, oyunculara önce mental olarak vermek zorundayız. Önce kafalar bu oyunu oynamaya yatkın olmalı. Oyuncularla bireysel ve grup toplantıları yaptık.

"BANA SAHADA İŞ YAPMADIKTAN SONRA NE YAPAYIM YETENEKLİ OYUNCUYU?"

Belli başlı oyuncularımız var, koyuyorsun oyuncuyu, atletik bir oyuncu, çabuk oyuncu ama yansıtmıyor sahaya. Sonra diyoruz ki bu oyuncu yetenekli oyuncu. Ne yapayım yetenekli oyuncuysa? Bana sahada iş yapmıyorsa anlamı yok ki.

''BİZDEN ÖNCEKİ SÜREÇTE TAKIMDA İKİ TANE 6 NUMARA VARDI''

Kaleci haricindeki 10 futbolcunun da hücuma destek olması lazım. Bizden önceki süreçte iki tane 6 numara vardı takımda... Biz geldikten sonra Elneny'deki performans değişimi fazla oldu. Çok ofansif özelliği olmayan, sadece pas bağlantısını kuruyordu. Biz ona daha farklı bir sorumluluk verdik. Daha öne çıkmasını istiyoruz. Son maçta Burak'ın golünde asist Elneny'den geldi.

''HÜCUM YAPAN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Zaman zaman dönüşlerde sıkıntı yaşayabileceğimiz bir oyun da oynuyoruz aslında. Risk alıyoruz. Hücum yapan bir takım olmak istiyoruz, sürekli kovalayan, sürekli arayan bir takım olmalıyız. Zaten 90 dakika pres yapamazsın. Oyuncuların performanslarını yükseltmek zorundayız.

"BİZ TARAFTARI MUTLU EDECEK BİR ŞEY SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

20-25 milyonluk bir kitleye oyunumuzu sunuyoruz. Stada 8 bin kişi geliyorsa ben işimi iyi yapmıyorum demektir. Stada seyirciyi çekmek zorundasınız. Taraftarın ilgisine minnettarım. Beşiktaş çok uzun süredir böyle bir birliktelik yaşamıyordu. Taraftar, camia, yönetim ve oyuncuların ciddi bir birliktelik yakaladığını düşünüyorum. Biz taraftarI mutlu edecek bir şey sunmak için çalışıyoruz. Yoksa beni izleyeceğine evinde oturur Barcelona-Real Madrid maçını izler.

''ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ''

Sezon sonu transfer konusuna bakacağız. Yönetim de bizi zorlayacak ama kaliteli kadro kurmak istiyoruz. Burası Beşiktaş. Şampiyon olmak zorundayız. Ne derece bu kaliteli kadroyu kurabileceğiz, onu da bilmiyoruz açıkçası.

Maddi durum çok iç açıcı durumda değil, ciddi sıkıntılarda yola devam etmeye çalışıyoruz. Şampiyon olduğumuz sene de maddi olarak sorun yaşıyordukç Oyuncular ödemeleri geç alıyorlar ama alıyorlar. 2-3 ay geçse de alıyorlar.

''GALATASARAY, TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUKTA FAVORİ GÖZÜKÜYOR''

İşimiz zor. Açıkçası şampiyonluk zor. Trabzon var, diğerleri var. Geçen sezon Galatasaray arayı kapattı ama önünde bir takım vardı. Şimdi çok var... Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Ne kadar üstte bitirebilirsek ligi o kadar iyi... Şu anda görünen Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir şampiyonlukta favori gözüküyor. Biz Fenerbahçe'yle geride kaldık.

''LJAJIC'E SAKLANIYORSUN DEDİM''

Ljajic eğer İstediğimiz seviyeye gelirse, bizim istediğimiz oyunu oynarsa, kullanabiliriz. Beklediğimiz oyunu oynamayan, performans vermeyen bir oyuncuyu maalesef kullanamayız. 'Saklanıyorsun ve kaçak oynuyorsun' diye kendisine de söyledim.

''GUARDIOLA GELSİN BURADA ÇALIŞSIN''

Açıkçası kimseyi örnek almıyorum. Herkesin çalıştığı şartlar farklı. Guardiola gelsin burada çalışsın. Herkes Klopp ve Guardiola'ya tapıyor. Fenomen oldular. Doğru mu bu? Değil. Salah ve Mane'yi ben alamıyorum. Onlar alıyor. Bana da verin 300 milyon euroluk bütçe bakalım o zaman! Löw'le çalıştım. Çok da iyi bir teknik adamdı ama Adanaspor'u küme düşürdü, Almanya'yı ise Dünya şampiyonu yaptı.

''ŞU AN TRANSFER YAPABİLECEK BİR GÜCÜMĞZ YOK''

Scout ekibimiz var. Biz varız. Daha önceden takip ettiğimiz oyuncular da var ama şu an transfer yapabilecek bir gücümüz de yok. Sezon sonu da mutlaka bütçeyi düşürmemiz lazım. Önce göndermemiz sonra oyuncu almamız lazım. Sağlıklı bir planlama yapıp, doğru adımlar atmak zorundayız. Yanlış plan yaparsak kötü gidişat olur. Ağır olmalıyız. Zaten başkanla da yöneticilerle de sürekli konuşuyoruz. Mecburuz iletişim kurmaya.