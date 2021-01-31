Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de zirve yarışı açısından oldukça önemli bir maç olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, ligin 22. haftasında bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Derbi maçı, beIN SPORTS 1'den naklen izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz. Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Cyle Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Trabzonspor'un başına geçtiği andan itibaren bordo-mavili kulübe ivme kazandıran Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ile oldukça formda ve zirveyi kaybetmek istemeyen Beşiktaş'a karşı galibiyet arayacak. İki takımın da mutlak galibiyet çıkarmak isteyeceği karşılaşma, futbolseverlere oldukça keyifli bir akşam vaat ediyor.