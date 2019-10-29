Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 29.10.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü idarecisi YUSUF ZİYA DEMSOY'un 26.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu KEMAL ÖZDEŞ'in 27.10.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 27.10.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.10.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 28.10.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BOLUSPOR Kulübü'nün 25.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BOLUSPOR Kulübü futbolcusu UMUT GÜNDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 25.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan ALTAY-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- HATAYSPOR Kulübü futbolcusu KUBİLAY SÖNMEZ'in 27.10.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KARAGMG KASTAMONUSPOR Kulübü teknik sorumlusu AHMET YILDIRIM'ın 26.10.2019 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü futbolcusu CELAL DUMANLI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- PENDİKSPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIRKLARELİSPOR Kulübü futbolcusu BAHADIR ÇİLOĞLU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BAŞKENT AKADEMİ FK Kulübü teknik sorumlusu DURSUN KARAMUSTAFA'nın 26.10.2019 tarihinde oynanan BAŞKENT AKADEMİ FK-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- SARIYER Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan SARIYER-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-HACETTEPE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EKREM YAMAN'ın 26.10.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- SİLİVRİSPOR Kulübü antrenörü METİN KARACA'nın 26.10.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ÇATALCASPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL SEVİNDİ'nin 26.10.2019 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- MANİSASPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- CİZRE SPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan CİZRE SPOR-BELEDİYE DERİNCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CİZRESPOR Kulübü futbolcusu UMUT DİLEK'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- 1877 ALEMDAĞ SPOR Kulübü futbolcusu MERT SARI'nın 26.10.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-1877 ALEMDAĞ SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 9/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET AK'ın 26.10.2019 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- MUĞLASPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MUĞLASPOR Kulübü futbolcusu SAVAŞ YORULMAZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.