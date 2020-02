Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş Trabzonspor'u ağırladı. Maç sonunda Beşiktaş ve Trabzonspor uzatmalarda gelen golle berabere kaldı. Heyecan dolu bu karşılaşmayı izleyemeyenler için işte an be an maç özeti...

BEŞİKTAŞ: 2

TRABZONSPOR: 2

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

90' Hakem maçın son düdüğünü çaldı ve mücadele 2-2 sona erdi.

90' Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Caleb Ekuban, pasını ceza sahasına aktardı. Beşiktaşlı oyuncuların dokunamadığı topa arka direkte vuruşunu yapan Sörloth kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skora yeniden denge getirdi.

90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi.

88' Trabzonspor'da son oyuncu değişikliği. Bilal Başacıkoğlu, Guilherme'nin yerine oyuna girdi.Guilherme - Bilal Basacikoglu

87' Beşiktaş'ta Nkoudou çıktı yerine Necip girdi.Georges-Kevin N'Koudou - Necip Uysal

84' Campi'nin çok uzaklardan şutu kaleci Karius güçlükle kornere çeldi.

81' Beşiktaş etkili geldi! Sağ çaprazdan topla ceza sahasına giren Tyler Boyd'un şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

79' Ekuban'a faul yapan Elneny sarı kart gördü.Sarı Kart - Mohamed Elneny

Oyuncu Değişikliği 77' Beşiktaş'ta Boateng çıktı yerine Boyd girdi.Kevin-Prince Boateng - Tyler Boyd

73' Trabzonspor etkili geldi! Sol kanattan gelen ortada Guilherme'nin kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

68' Guilherme, savunma arkasına sarkan Ekuban'ı gördü. Guilherme'nin pası kaleci Karius'ta kaldı.

67' Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya önce N'Koudou ardından Caner istedikleri vuruşları yapamadı ve top auta çıktı.

66' Trabzonspor'da Doğan Erdoğan'ın yerine Ekuban oyuna dahil oldu.Dogan Erdogan - Caleb Ekuban

64' Caner'in köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa Ruiz vurdu ama Uğurcan gole izin vermedi. Top en son Vida'nın önünde kaldı. Hırvat oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ve Beşiktaş öne geçti.

61' Caner'in sol kanattan yaptığı ortanın ardından yaşanan karambolde top en son Elneny'de kaldı. Elneny'nin vuruşunu Uğurcan son anda köşeden kornere çeldi.

57' Boateng skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.Gol - Kevin-Prince Boateng

56' Beşiktaş etkili geldi! Sağ kanattan gelen ortada Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

54' Trabzonspor'da Sturridge çıktı yerine Kamil Ahmet Çörekçi girdi.Daniel Sturridge - Kamil Cörekci

53' Burak Yılmaz'ın kullandığı frikik baraja çarparak kornere çıktı.

52' Campi, Boateng'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli noktadan frikik kazandı.Sarı Kart - Gastón Campi

50' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında Nkoudou'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

49' Beşiktaş ikinci yarıda hızlı başladı. Burak Yılmaz'ın ceza sahası içinden sol ayağıyla vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

47' Guilherme, savunma arkasına koşu yapan Sörloth'u görmek istedi. Araya giren Victor Ruiz tehlikeyi önledi.

46' Hakem düdüğünü çaldı ve ikinci yarı başladı.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

41' Sosa, savunma arkasına sarkan Guilherme'ye pasını göndermek istedi. Kalesinden çıkan Karius topun sahibi oldu.

38' Beşiktaş yine etkili geldi! Lens ceza sahası içine girerek sağdan çizgiye indi yaptığı ortada Burak Yılmaz'dan önce kaleci Uğurcan topun sahibi oldu.

34' N'koudou sol çaprazdan ceza alanına sokuldu kaleyi karşısına alarak sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır üzerine gelen topu güçlükle önledi.

30' Yarım saatlik dilimde Trabzonspor'un golden sonra yarı alanına çekildiğini görüyoruz. Beşiktaş baskısını artırdı.

29' Beşiktaş beraberlik golü için Trabzonspor'un yarı sahasına yerleşmiş durumda.

27' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sağdan gelen ortada Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda ise altı pasta Boateng gelişine şutunu çekti top üstten dışarı çıktı.

24' Sturridge'in falsolu şutu yandan dışarı çıktı.

20' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Ruiz topu uzaklaştırdı. Dönen topa Ndiaye vuruşunu yaptı. Bu sefer de Gökhan tehlikenin büyümesini önledi.

16' Burak Yılmaz'ın kullandığı frikik barajdan geri geldi. Devamın savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

15' Trabzonspor'da Da Costa sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan frikik kazandı.

14' Victor Ruiz, sağ kanattaki Gökhan Gönül'e pasını göndermek istedi. Araya giren Novak topu taca yolladı.

Pozisyon 12' Sosa'nın savunma arkasına gönderdiği topta Sörloth istediği kontrolü sağlayamadı ve top auta çıktı.

Pozisyon 10' Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Pereira müdahale etti. Dönen topu N'Koudou bekletmeden Elneny'ye gönderdi. Elneny'nin vuruşunda Burak Yılmaz'a çarpan top direğin yanından auta gitti.

5' Sörloth takımını 1-0 öne geçiren golü attı.Gol - Alexander Sörloth

3' Uğurcan'ın hatasıyla oluşan Beşiktaş atağında Burak Yılmaz topla buluştu ama Trabzonspor savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi.

2' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasına Lens kafa vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve dev maç başladı.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ NOTLAR NELER?

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı Obi Mikel forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde, Nwakaeme, Hosseini, Campi, Pereira ve Guilherme kart sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymeyecek.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

Beşiktaş'ta zorlu maç takvimi döneminde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı.

Geçen hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra liderliğe yükselen bordo-mavililer, zirveden kopmak istemeyen rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor.

Ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde bulunan Trabzonspor’u yenerek zirve umutlarını gelecek haftalara taşımaya çalışacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında lider Trabzonspor'u konuk ediyor.