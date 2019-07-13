Beşiktaş Vitor Hugo ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş, Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre Teknik Direktör Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncunun transferine onay verirse Vitor Hugo ile resmi sözleşme imzalanacak.

GEÇEN SEZON 33 MAÇA ÇIKTI

İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Vitor Hugo, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş Vitor Hugo ile anlaştı

Beşiktaş'ın, Fiorentina'da forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtiliyor.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki stoperin transfer konusunda taraflarla anlaşma sağladı.

Hugo, 2017 yılında Palmeiras'tan 8 milyon Euro'ya transfer edilmişti. 1,87 boyundaki savunmacı, geçtiğimiz sezon 33 maçta forma şansı buldu.

Vitor Hugo Beşiktaş Transferi

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Vitor Hugo'nun transferinde son aşamaya geldi.

FutbolArena - Beşiktaş, yeni stoperini Fiorentina'da'da buldu. Siyah beyazlılar Fiorentina'da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Vitor Hugo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak üzere.

TRT Spor'un haberine göre, geçen sezon takıma katılan Isimat Mirin'den beklenen katkıyı alamayan siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper arayışlarına yön verdi ve Vitor Hugo'nun transferinde son aşamaya geldi.

Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş'ta son dakika Vitor Hugo transferi

2017 yılında Palmerias'tan 8 milyon euro'ya Fiorentina'ya transfer olan Vitor Hugo, kariyerinde daha önce uzun yıllar Brezilya Ligi'nde forma giydi. İlk Avrupa deneyiminde 2017 yılında Fiorentina'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeye çok yakın.

Vitor Hugo kimdir?

Vitor Hugo geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla Serie A'da 30 maça çıktı ve 2 asist yaptı. İtalya Kupası ile birlikte tüm kulvarlarda 33 maçta forma giyen Vitor Hugo, toplamda 2.671 dakika sahada kaldı. 28 yaşında ve 1.87 boyundaki Vitor Hugo'nun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Vitor Hugo'nun transfermarkt güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösterildi.

