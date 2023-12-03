Beşiktaş yeni başkanını seçti! Delegelerin en çok oyunu alan Hasan Arat Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu

Beşiktaş'ta kötü sonuçların ardından kongre kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmadığı, Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı kongrede rakibi Serdal Adalı'nın önünde seçimleri kazanarak Sİyah Beyazlı Kulübün 35. yeni başkanı oldu.

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Beşiktaş yeni başkanını seçti! Delegelerin en çok oyunu alan Hasan Arat Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde siyah-beyazlı kulübün 35’inci başkanının belli olacağı genel kurulda, kongre üyeleri 21 sandıkta oylarını kullandı. Hasan Arat ve Serdal Adalı’nın başkanlık için yarıştığı genel kurula 12 bin 152 kongre üyesinin katıldığı açıklandı.

Kongrede oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Öte yandan başkan adaylarından Serdal Adalı’nın salona girişini diğer aday Hasan Arat ve destekleyenlerinin bulunduğu tribünün alkışlaması üzerine karşılıklı tezahüratlar yapıldı.

REKOR KATILIM

Beşiktaş kongresinde 12 bin 152 üye oy kullandı. Bu sayı, kulüp için bir rekor niteliğinde.

OY SAYIMI BİTTİ

TOPLAM

Beşiktaş başkanlık seçiminde ilk 19 sandık sonucu:

6629 Oy: Hasan Arat
4164 Oy: Serdal Adalı

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"BİR YERE GİDİYORSAM; O FUTBOLCUYU ALIR GELİRİM"

Başkan adayı Serdal Adalı, "Transfer öyle kurgu resimlerle yapılmaz. Koskoca Beşiktaş böyle şeylere ihtiyaç duymaz. Ben böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Kimsenin de ayağına gitmem. Bir yere gidiyorsam; o futbolcuyu alır gelirim. Aday olduğumu açıkladığımda nedense birileri çok rahatsız oldu. O andan itibaren sosyal medyadan saldırmaya başladılar. Ben ortalığı germemek için herhangi bir cevap vermedim. Bu tip cevapların yerinin ve genel kurul olduğunun bilincindeyim." dedi.

"JÜBİLEMİ BEŞİKTAŞ'TA YAPACAĞIM"

Serdal Adalı şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek' diye bir söylem var. Camiayı ayrıştırmaktan başka bir işe yaramayan bu söylemlerden vazgeçelim. Ben Beşiktaşlıyım, jübilemi Beşiktaş'ta yapacağım. Bugün Beşiktaş'ımız için milattır. Sıkıntıları, üzüntüleri ve bunların çözümlerini çok iyi biliyoruz. Stadın kapasitesini artıracağız, misafir tribününde düzenlemeler yapacağız, bilet fiyatlarını düşüreceğiz."

"BANA AZ ÖNCE 20 SENEDİR NEREDE DEDİ"

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat ise şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana az önce 20 senedir nerede dedi. Sanırım yazıyı hazırlayanlar iyi hazırlamamış. Benim formam müzede duruyor. Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Dün neredeydiniz?"

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"BUGÜN KENDİ İRADENİZLE BEŞİKTAŞ ZİHNİYETİNİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ"

Hasan Arat, "Bugün kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Kendi iradenizle bir devri sonlandırabilirsiniz. Bugün kendi iradenizle özlediğiniz Beşiktaş'ı geri döndürebilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır." dedi.

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Serdal Adalı:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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