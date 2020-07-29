Beşiktaş, yıldızlarına gelecek teklifleri değerlendirecek!

Süper Lig'de 2019-20 sezonuna Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte büyük bir çıkış yakalayarak 3. sırada sezonu tamamlayan İstanbul ekibi, yeni sezonun transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Öncellikle mali sorunlar nedeniyle yüksek maaş yükü bulunan futbolculardan kurtulmak isteyen Beşiktaş, yıldız futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. 56 milyon euro'luk futbolcu giderlerini 30-35 milyon euro'ya çekmek için kolları sıvayan yönetim, oyuncularla yaptığı görüşmelerinden henüz olumlu cevap alamadı.

VIDA, LLAJIC VE LENS'E GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Maaşları yüksek olan; Vida, Ljajic ve Lens’ten dönüş bekleyen siyah beyazlılar, bu oyunculara gelecek teklifleri de değerlendirecek.

İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan'dan Domogoj Vida’yı isteyen kulüpler var. Ancak Hırvat savunmacının yüksek maaşı nedeniyle şu an için anlaşma sağlanamadı.

31 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, 10 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde Vida'nın durumunun netleşmesini istiyor.

Sergen Yalçın’ın Roco için de olumsuz rapor verdiği ve Şilili oyuncudan kendisine takım bulmasını istediği öğrenildi.

Siyah beyazlıların 4 Ağustos'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte iç transferde Atiba, dış transferde ise N’Sakala ve Papiss Cisse'ye imza attırması bekleniyor.