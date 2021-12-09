Beşiktaş'a Alman teknik direktör! Daniel Farke ile görüşmeler olumlu!

Son dönemlerde oldukça çalkantılı bir süreç geçiren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile nasıl bir yol izleneceği merak konusu olmuştu. Bugün başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen ve istifasını sunan deneyimli çalıştırıcı takımdan resmen ayrıldı. Bunun üzerine siyah beyazlı ekipte yeni teknik direktörün kim olacağı hakkında birçok spekülasyon üretilmeye başlandı. İddialara göre yönetimin listesinin başında ise Alman teknik direktör Daniel Farke yer alıyor.

48 SAAT İÇERİSİNDE İMZALAYACAK

Sport1 isimli yabacı basının öne sürdüğü iddiaya göre Beşiktaş ile Daniel Farke arasındaki tüm pürüzler giderildi. 45 yaşındaki çalıştırıcı 48 saat içerisinde resmi sözleşmenin imzalanacağı iddia edildi. Beşiktaş'ın transferi imzalar atılmadan kısa bir süre önce duyurabileceği de haber detayında yer alan bilgiler arasında bulunuyor.

FARKE'NİN KARİYERİ

Teknik direktörlüğe Almanya'da başlayan Farke, alt liglerde belli bir süre görev aldıktan sonra Borussia Dortmund'un ikinci takımını çalıştırmaya başladı ve burada 2 yıl görev yaptı. Sonrasında takımıyla olan sözleşmesini yenilemeyen Alman teknik direktör İngiltere Championship'te mücadele eden Norwich City ile anlaştı. 2018-19 sezonu sonunda İngiliz ekibi ile Premier Lig'e çıkan Alman çalıştırıcı 2019-20 sezonu sonunda yeniden alt lige döndü. Sonrasında kulübün puan rekorunu kırarak takımıyla yeniden üst lige çıkan Farke, 6 Kasım'da takımıyla olan sözleşmesini sonlandırmıştı.