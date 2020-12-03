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  3. Beşiktaş'a Josef De Souza şoku!

Beşiktaş'a Josef De Souza şoku!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Josef De Souza'nın Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandığı ve bu maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Beşiktaş'a Josef De Souza şoku!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi siyah beyazlı kulüpten açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, sakatlandı ve Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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