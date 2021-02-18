Beşiktaş'ın bu hafta maçı neden yok? Beşiktaş ne zaman, kaçıncı hafta BAY geçiyor? BAY geçmek ne demek?

Süper Ligin 24.haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş 25.hafta maçlarında sahaya çıkmayacak. Bu kapsamda futbolseverler Beşiktaş'ın maçının neden olmadığını merak ediyorlar.

BEŞİKTAŞ'IN BU HAFTA MAÇI NEDEN YOK?

Beşiktaş Süper Lig'in 25.haftasını BAY geçeceği için bu hafta maç yapmayacak. Siyah beyazlı takım ligin 26.haftasında 26 Şubat Cuma günü saat 19.00'da Denizlispor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ NE ZAMAN, KAÇINCI HAFTA BAY GEÇİYOR?

TFF'nin Süper Lig'in 25.haftasına ilişkin açıkladığı maç programına Beşiktaş, 25.haftayı BAY geçecek.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig, bu yıl 21 takımla oynanıyor. Bir takım her haftayı BAY geçerek, o hafta maç yapmıyor. BAY geçmek kavramı kısaca bir takımın rakipsiz kalması olarak tanımlanabilir.

Tek rakamlı düzenlenen lig veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için "BAY geçti" ifadesi kullanılır.