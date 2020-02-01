Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kadrosu belli oldu

Hafta içi Sergen Yalçın'ı duyuran Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı iple çekildi. Beşiktaş bu karşılaşmaya, Karius, Gökhan, Vida, Ruz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajic, Nkoudou, Burak ilk on biri ile çıkacak.

Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal'ın ilk on biri ise, Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar Aminu, Oğulcan, Boldrin, Skoda'dan oluşuyor.

Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş 30 puanla 7'nci sırada bulunurken, Çaykur Rizespor ise topladığı 24 puanla 11'nci sırada bulunuyor.