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Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

Transfer sezonunun sonuna doğru yaklaşırken kulüpler dış transferde olduğu kadar iç transferde de hareketlilik yaşıyor. Bu kapsamda Beşiktaş'ın gen kalecisi Utku Yuvakuran'ın Fatih Karagümrük takımına transfer olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için artık son günlerine giren takımlarda transfer hareketliliği artmaya başladı. Dış transferde olduğu kadar iç transferde de elini boşaltmak isteyen takımlar genç oyuncularına kulüp arıyor. Bu kapsamda Beşiktaş'taki geleceği merak edilen genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın Fatih Karagümrük'e transfer olduğu resmen duyuruldu.

Fatih Karagümrük takımından yapılan açıklamada:

"Hoşgeldin Utku Yuvakuran. 2 Kasım 1997 doğumlu, Pendikspor altyapısı’nda futbol hayatına başlayıp, 2014 yılında Beylerbeyispor ile profesyonel olan Utku, 2017 yılında Beşiktaş’a transfer oldu. U-19 ve U-20 yaş kategorilerinde 2 kez milli formayı giyen Utku, 1.92 boyundadır. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Utku Yuvakuran’a Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

 

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