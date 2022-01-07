Süper Kupa'da Antalyaspor'u penaltılarda geçen Beşiktaş'ta gecenin dikkat çeken isimleri arasında genç futbolcu Emirhan İlkhan da yer aldı. Maçın 80. dakikasında oyuna dahil olan futbolcu performansıyla beğeni topladı. Bunun üzerine taraftarla ise internette Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor? Sorularını araştırmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YILDIZI EMİRHAN İLKHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emirhan İlkhan, Süper Kupa maçının 80. dakikasında oyuna girerek profesyonel kariyerinin ilk maçına çıktı. 2019 yılından itibaren Beşiktaş'ın altyapısında forma giyen genç futbolcu u18 takımında da 2 kez görev aldı.

EMİRHAN İLKHAN HANGİ POZİYONDA OYNUYOR?

17 yaşındaki futbolcu orta sahada forma giyiyor. Bu sezon u19 liginde 10 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu 7 gole imza attı. Uefa gençlik ligine de 7 karşılaşmada görev alan İlkhan, 3 kez ağları sarsarken 2 kez de asist yaptı. Beşiktaş A takımıyla bundan sonra daha fazla forma şansı bulması beklenen oyuncunun güncel piyasa değeri 100 bin euro.