Beşiktaş'ın golcü yıldızı Aboubakar'a Premier Lig'den talip!

Sezon başında sakatlık problemleri göz önüne alınarak transfer edilen Vincent Aboubakar, beklenen performansın üzerine çıktı ve ligde şu ana kadar 10 gol kaydetti. Beşiktaş taraftarını ve teknik ekibi oldukça memnun eden bu form grafiği, Aboubakar'ın taliplerini de arttırdı. Golcü futbolcuya Premier Lig'den West Ham United talip oldu.

Geçtiğimiz hafta forvet oyuncusu Sebastian Haller'ı Hollanda ekibi Ajax'a yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satan West Ham United, bu oyuncudan doğan boşluğu Aboubakar'la doldurmayı planlıyor.

Takımda sürekli sakatlık problemi yaşayan Michail Antonio'nun forvet pozisyonunda tek kaldığına dikkat çeken Teknik Direktör David Moyes, Kamerunlu golcünün alınmasını istiyor. Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Aboubakar için West Ham'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor.