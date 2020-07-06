Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayseri'ye konuk oluyor. Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşılaşacak.
Merakla beklenen mücadelede Beşiktaş kazanarak dördüncü sıraya tırmanmak, Kayserispor ise 3 puana ulaşıp ateş hattında nefes almak istiyor.
Beşiktaş 50 puanla beşinci sırada bulunuyor, Kayserispor ise ise 28 puanla 17. durumda.
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rıdvan, Vida, Ruiz, Gökhan, Atiba, Elneny, Necip, Lens, Diaby, Burak.
Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Pedro Henrique, Enver Cenk, Campanharo, Kravets
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.
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