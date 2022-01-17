Son dakika | Arnavutluk ile 7 anlaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyorSezen Aksu Şahane Bir Şey Yasamak şarkı sözleri nedir? | Şahane Bir Şey Yasamak neden gündem oldu? | Diyanet İşleri Başkanlığı Sezen Aksu açıklamasıLipsos ne demek, TDK'ya göre Lipsos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği - Adanaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSon dakika |'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı olay oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sezen Aksu'ya sert tepki17 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 17 Ocak 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıTarih verdi! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısıAhir Zaman ne demek, TDK'ya göre Ahir Zaman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?On Numara sonuçları 17 Ocak 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 17 Ocak 202218 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 18 Ocak 2022 Salı
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Miralem Pjanic, gelecek kararını verdi!

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Miralem Pjanic, gelecek kararını verdi!

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı ve sezon başı kiralık sözleşmesi sona erecek olan Miralem Pjanic, siyah-beyazlı ekiple devam edip etmemesi yönündeki kafa karışıklığını giderdi. Pjanic, takımda kalmak istediğini ifade etti.

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Miralem Pjanic, gelecek kararını verdi!

Sezon başı İspanyol devi Barcelona'dan transfer edilen ve zaman zaman kalitesiyle mest ederken zaman zaman da eleştiri oklarının hedefi olan Miralem Pjanic'in kiralık sözleşmesi sona erecek. Siyah-beyazlı ekipte geleceği merak edilen ve vereceği karar beklenen Pjanic'in Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve önümüzdeki sezonu da burada geçirmek istediği ifade edildi. Siyah-beyazlı ekip Barcelona ile temasa geçecek.

BEŞİKTAŞ'TA MUTLU

Takımda durumu en çok merak edilen oyuncuların başında gelen Pjanic, kulübü iyice benimsedi. Takım her ne kadar başarısız bir sezon geçiriyor olsa da buradaki aile ortamından hoşnut olduğu ifade edilen ve önümüzdeki sezon kurulacak kadro ile şampiyonluğa oynamak isteyen Pjanic, burada bir sezon daha geçirmeye hazır.

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Miralem Pjanic, gelecek kararını verdi!

MAAŞ YÜKÜ AZALACAK

Siyah-beyazlı ekip tarafından da Pjanic'in takımda kalmasına olumlu bakılıyor. Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek oyuncuların gitmesiyle maaş yükü ciddi derecede azalacak olan Beşiktaş, kiralama ücreti ödemediği ve 2 milyon 750 bin euro maaş verdiği Pjanic'in kalitesinde bu fiyatta bir futbolcu bulabileceğini düşünmüyor.

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Miralem Pjanic, gelecek kararını verdi!

BARCELONA İLE SIKI PAZARLIK

Beşiktaş'ın sezon sonunda Barcelona ile görüşerek aynı şartlarda anlaşma sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor. Yıllık ücreti 9 milyon euro olan yıldız futbolcunun yeniden Beşiktaş'ta oynayabilmesi için Barcelona'nın maaşın büyük bölümünü yeniden ödemesi gerekecek. Ahmet Nur Çebi ve ekibinin sıkı pazarlıkla bu sorunu çözebileceği belirtiliyor.

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Miralem Pjanic, gelecek kararını verdi!

Ramazan Sarı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT