Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Miralem Pjanic, gelecek kararını verdi!

Sezon başı İspanyol devi Barcelona'dan transfer edilen ve zaman zaman kalitesiyle mest ederken zaman zaman da eleştiri oklarının hedefi olan Miralem Pjanic'in kiralık sözleşmesi sona erecek. Siyah-beyazlı ekipte geleceği merak edilen ve vereceği karar beklenen Pjanic'in Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve önümüzdeki sezonu da burada geçirmek istediği ifade edildi. Siyah-beyazlı ekip Barcelona ile temasa geçecek.

BEŞİKTAŞ'TA MUTLU

Takımda durumu en çok merak edilen oyuncuların başında gelen Pjanic, kulübü iyice benimsedi. Takım her ne kadar başarısız bir sezon geçiriyor olsa da buradaki aile ortamından hoşnut olduğu ifade edilen ve önümüzdeki sezon kurulacak kadro ile şampiyonluğa oynamak isteyen Pjanic, burada bir sezon daha geçirmeye hazır.

MAAŞ YÜKÜ AZALACAK

Siyah-beyazlı ekip tarafından da Pjanic'in takımda kalmasına olumlu bakılıyor. Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek oyuncuların gitmesiyle maaş yükü ciddi derecede azalacak olan Beşiktaş, kiralama ücreti ödemediği ve 2 milyon 750 bin euro maaş verdiği Pjanic'in kalitesinde bu fiyatta bir futbolcu bulabileceğini düşünmüyor.

BARCELONA İLE SIKI PAZARLIK

Beşiktaş'ın sezon sonunda Barcelona ile görüşerek aynı şartlarda anlaşma sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor. Yıllık ücreti 9 milyon euro olan yıldız futbolcunun yeniden Beşiktaş'ta oynayabilmesi için Barcelona'nın maaşın büyük bölümünü yeniden ödemesi gerekecek. Ahmet Nur Çebi ve ekibinin sıkı pazarlıkla bu sorunu çözebileceği belirtiliyor.