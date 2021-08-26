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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura sonuçlarına göre temsilcimiz Beşiktaş, devler liginde -- grubunda mücadele edecek.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kuraları, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, kura çekiminde dördüncü torbada yer aldı. Kuranın tamamlanmasıyla siyah beyazlıların rakipleri de belli oldu. Buna göre Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi -- grubunda mücadele edecek.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi -- grubundaki rakipleri ise şu şekilde:

 

 

MAÇLAR 14 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamalarına, 14-15 Eylül'de oynanacak maçlarla birlikte start verilecek. 7-8 Aralık'taki karşılaşmalarla ise grup aşaması sona erecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura adını yazdıracak. Grup üçüncüleri ise Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde bulunan Krestovsky Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

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