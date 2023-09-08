Beşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu

Trabzonspor'un efsane kalecisi, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı.

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Beşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı. Günce-Giray Tiryaki çifti, dünyaya gelen kız bebeğe Arya Güneş ismini verdi.

ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ KEZ DEDE OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı. 70 yaşındaki deneyimli teknik adamın kızı Günce ile damadı Giray, dünyaya yeni gelen kız bebeklerine Arya Güneş ismini verdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in kızı Günce Tiryaki, bir kız bebek dünyaya getirdi. Günce-Giray Tiryaki çifti bebeklerine Arya Güneş ismini verdi. İkinci kez dede olan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile Günce-Giray Tiryaki çiftini tebrik eder, Arya Güneş bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" denildi.

KAYNAK: İHA

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