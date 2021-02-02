Ara transferi yalnız iki yeni oyuncuyla kapatan Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun ve genç yıldız Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı. Transferin son saatlerinde açıklanan Bilal Ceylan, taraftarın radarına girdi. Henüz 17 yaşındaki genç oyuncu, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan siyah-beyazlı takıma katıldı. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Bilal Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bilal Ceylan hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

BİLAL CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? MEVKİSİ NE?

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna kattığı Bilal Ceylan, 7 Eylül 2003'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Aslen Eskişehirli olan genç oyuncu, 17 yaşında ve sağ bek mevkisinde oynuyor. Sağ ayaklı olan Bilal Ceylan, 1.74 metro boyunda.

TFF 1. Lig'de bu sezon 17 maçta görev alan Bilal Ceylan, asist ve ya gol atma başarısı gösteremedi. Genç futbolcu, 2019 yılının Aralık ayında profesyonel oldu.

Bilal Ceylan, Beşiktaş'a 3 milyon 300 bin TL karşılığında transfer oldu. Eskişehirspor bir sonraki satıştan %15 pay alacak.