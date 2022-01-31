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  3. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş, yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sebebiyle Antalya kampından ayrıldığını açıkladı. Cezayirli oyuncu tedavi amacıyla İstanbul'a döndü.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal sakatlandı

29 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle takımının Antalya'daki kampından ayrıldı. 

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş resmi internet sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır."

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal sakatlandı

GHEZZAL'DAN GOMİS'E ÇAĞRI

Ghezzal kısa süre önce Instagram'dan Bafetimbi Gomis'e bir çağrıda bulundu. Yaptığı çağrının ise geçmişte aynı takımda oynamalarından ötürü şaka yollu olduğunu açıkladı. Ghezzal, "Gomis benim için bir abi gibi. Lyon'da oynadığımız dönemde çok gençtim ve benimle çok ilgilendi. Kariyerimle ilgili çok konuştuk. Takımından ayrıldığını paylaştığında 'Come to Beşiktaş' yorumunu yaptım. Gomis'le birlikte oynamak isterim ama o yorum bir şakaydı. Taraftarımızın çok kullandığı bir slogan olarak yazdım. Bu durumu başkanımıza ve yöneticilere sormak lazım." dedi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal sakatlandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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