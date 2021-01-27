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  3. Beşiktaşlı Mensah'ın Papiss Cisse'ye cevabı sosyal medyada çok konuşuldu!

Beşiktaşlı Mensah'ın Papiss Cisse'ye cevabı sosyal medyada çok konuşuldu!

Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Fenerbahçeli Papiss Cisse'ye verdiği cevapla olay yarattı.

Beşiktaşlı Mensah'ın Papiss Cisse'ye cevabı sosyal medyada çok konuşuldu!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil için düzenleyeceği imza törenine kısa bir süre kala, eski Fenerbahçeli Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos, sosyal medyadan "Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde taşıyacak olman milyonlarca Fenerbahçeliyi Mesut edecek." ifadeleriyle bir video mesaj yayımladı. Carlos'un bu paylaşımının altına Fenerbahçe'de forma giyen Papiss Cisse, "Biz geliyoruz Şampiyonlar Ligi" ifadeleriyle bir yanıt verdi. 

BERNARD MENSAH'IN CEVABI OLAY OLDU

Papiss Cisse'nin "Biz geliyoruz Şampiyonlar Ligi" yorumunun altına ise Beşiktaş'tan Bernard Mensah bir yorumda bulundu. Gineli futbolcu Mensah, "Fenerbahçe'ye 13 yıldır gelen her oyuncu aynı şeyi söylüyor ama sonu hep hüsran dostum." ifadeleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 

İşte o paylaşımlar:

Beşiktaşlı Mensah'ın Papiss Cisse'ye cevabı sosyal medyada çok konuşuldu!

Onur Çelik
Spor Editörü
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