Beşiktaş'ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!Muş'ta 4,7 şiddetinde depremŞans Topu çekiliş sonuçları 16 Eylül 2020 | Milli Piyango İdaresiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 16 Eylül 2020 | Milli Piyango İdaresiMasterChef Türkiye MasterClass'ı kim kazandı? 16 Eylül ÇarşambaABD'de ücretsiz Kovid-19 aşısı kampanyasıAilesine not bırakıp intihar eden 16 yaşındaki Buse, toprağa verildiBakan Soylu açıkladı: Kimlik ve ehliyet birleşecekKardeşinin nişanlısını öldüren kadın: Kızımı fuhuşa zorladıManisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 bin kök kenevir ele geçirildi
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş'ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş'ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada akademi bünyesindeki sporcular, teknik kadro ve idari personele yapılan koronavirüs testleri sonucunda 7 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Beşiktaş'ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada akademi bünyesindeki sporcular, teknik kadro ve idari personele yapılan koronavirüs testleri sonucunda 7 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT