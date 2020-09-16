Beşiktaş'ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada akademi bünyesindeki sporcular, teknik kadro ve idari personele yapılan koronavirüs testleri sonucunda 7 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."