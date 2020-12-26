Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! İki maçta forma giyemeyecek

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlere zirveye yaklaşan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 8 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek olan Vincent Aboubakar törene katıldıktan sonra 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da dönecek. Bu nedenle Kamerunlu yıldız, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında oynamayacak.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada," Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar’a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz." denilmişti.

Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDE OYNADIĞI SON 3 MAÇDA ALDIĞI SONUÇLAR

14. Hafta: Beşiktaş - Ankaragücü: 1 -0 (G)

13. Hafta : Beşiktaş - B.B.Erzurumspor: 4-0 (G)

12. Hafta: Alanyaspor - Beşiktaş: 2-1 (M)