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  3. Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! İki maçta forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! İki maçta forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın Kamerunlu forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ın annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenecek olan cenaze törenine katılacağı için Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! İki maçta forma giyemeyecek

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlere zirveye yaklaşan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 8 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek olan Vincent Aboubakar törene katıldıktan sonra 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da dönecek. Bu nedenle Kamerunlu yıldız, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında oynamayacak.

NE OLMUŞTU? 

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada," Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar’a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz." denilmişti.

Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! İki maçta forma giyemeyecek

BEŞİKTAŞ'IN LİGDE OYNADIĞI SON 3 MAÇDA ALDIĞI SONUÇLAR

14. Hafta: Beşiktaş - Ankaragücü: 1 -0 (G)

13. Hafta :  Beşiktaş - B.B.Erzurumspor: 4-0 (G)

12. Hafta: Alanyaspor - Beşiktaş: 2-1 (M)

Tayfun Altuntaş
Editör


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