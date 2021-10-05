Beşiktaş'ta eksikler Galatasaray derbisine yetişecek mi? Pjanic ile ilgili ilk bilgiler geldi!

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayarak son maçlarda oynayamayan yıldız isimlerin Milli aranın ardından takıma dönmesi umuluyordu. Aranın ardından Başakşehir'le ve sonra haftada Galatasaray ile karşılaşacak olan siyah beyazlı ekipte özellikle yıldız isim Miralem Pjanic'in durumu oldukça merak ediliyor. Takımın en önemli oyuncularından olan yıldız ismin derbiye yetişmesi için tüm şartlar zorlanırken, sağlık durumuyla ilgili de ilk bilgilerin geldiği ifade edildi.

MEHMET TOPAL'IN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılarda sakat olan futbolcuların birçoğu yeniden takıma dönmeye hazırlanıyor. Milli ara sonrası birçok ismin takıma katılacağı ifade edilirken Mehmet Topal'ın ise sakatlığını atlatamadığı ve henüz kadroya dahil olamayacağı belirtildi. Kartalın en önemli oyuncularından Miralem Pjanic'in son durumu da merak edildi.

BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, 7. haftada oynanan Altay maçının 32. dakikasında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı. Ardından oynanan karşılaşmaları kaçıran yıldız oyuncunun durumun ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Beşiktaş sağlık ekibinin raporuna göre Pjanic'in Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu kaydedildi. Boşnak oyuncuyu riske atmak istemeyen teknik heyetin, yıldız oyuncu tam olarak iyileşmeden riske etmeyeceği ve takımla çalışmalara almayacağı bildirildi.

Milli aranın ardından Başakşehir karşılaşmasında riske edilmeyecek olan Miralem Pjanic'in, Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray derbisine hazırlanarak yetiştirileceği ifade edildi.