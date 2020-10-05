Beşiktaş'ta gece yarısı transferi: Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi!

Beşiktaş, transfer döneminin sonlanmasına saatler kala, gece yarısı Rachid Ghezzal'ı İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.

İngiliz ekibi ile kiralama konusunda el sıkışan Beşiktaş, transfer evraklarının yetişmesi halinde Cezayirli kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.

Geçen sezon Fiorentina’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi ile çıktığı 21 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

RACHİD GHEZZAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

9 Mayıs 1992 yılında Fransa'nın Décines-Charpieu şehrinde dünyaya gelen Ghezzal, Cezayir uyruklu. 28 yaşındaki futbolcu, 1.82 boyunda ve sağ kanatta görev alıyor. Sol ayağını etkili şekilde kullanbilen Cezayirli oyuncu, on numara ve sol kanat bölgelerinde de oynayabiliyor.

Kariyerine Fransa'nın Olympique Lyon takımında başlayan Ghezzal, 2018 yılında Premier Lig'den Leicester City'e transfer olmuştu. Ghezzal, kariyerinde 198 maça çıktı. 198 maçta, 20 gol ve 25 asist yaptı.