Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Kenan Karaman, Giresunspor'a gidiyor!

Sezon başında Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından bedelsiz bir şekilde transfer edilen Kenan Karaman, siyah-beyazlı ekipte yeterli sayıda forma şansı bulmasına rağmen beklenen performansı verememiş ve taraftarların da tepkisini çekmişti. Devre arasının gelmesiyle birlikte hem yeni bir başlangıç yapmak hem de performansını yukarıya çekmek isteyen Karaman'ın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

MAÇTAN SONRA KARAR VERECEK

GZT Giresunspor'un Milli oyuncuya talip olduğu ve Kenan Karaman'a teklifini ilettiği öğrenilirken, şu an kafasında takımıyla oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasının olduğunu ifade eden Karaman, maçın ardından bu teklifi düşüneceğini iletti. Deneyimli oyuncunun teklife olumlu geri dönüş yapmasının beklendiği ifade edildi.

CEVABA GÖRE BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞÜLECEK

Kenan Karaman'dan gelecek cevabı bekleyen Giresunspor tarafı ise olumlu yanıt almaları durumunda Beşiktaş ile görüşmelere başlayacak. Kadrosuna yapacağı takviyelerle yeniden üst sıralara çıkmayı hedefleyen Beşiktaş'ın, ikinci devrede çok fazla forma şansı bulamayacağını düşündüğü Kenan Karaman'ı kiralaması gündemde. Siyah-beyazlı ekip bu şekilde hem oyuncunun maliyetinden kurtulacak hem de futbolcusu yeniden form bulma şansı yakalamış olacak.

GİRESUNSPOR'DAN KİRALAMA TAKTİĞİ

Süper Lig'den birçok isimle görüşme halinde olan Giresunspor da rakip takımlarda bu sezon beklentilerin altında kalmış futbolcuları takıma kazandırarak yeniden form sağlamalarını, hem kendilerini hem Giresunspor'u yukarı taşımalarını hedefliyor. Bu kapsamda bonservis ücreti de ödemeyi düşünmeyen Karadeniz ekibi, kiralama formülü ile sezonu geçirmeyi planlıyor.

Bu sezon Beşiktaş'ta 13 lig maçına çıkan Kenan Karaman, henüz gol atma başarısı gösteremezken 1 asist katkısında bulundu.