Beşiktaş'ta Kenan Karaman taraftarı çıldırttı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklentinin altında kalan ve gruptan çıkma şansını kaybeden Beşiktaş, C grubundaki son maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelen siyah beyazlı ekip, rakibine 5-0 mağlup olarak bu sezonki devler ligi macerasına 0 puanla son verdi. Bu olumsuz tabloya karşı sinirli olan Beşiktaş taraftarı ise bileti Kenan Karaman'a kesti. Deneyimli oyuncu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Borussia Dortmund'a karşı varlık gösteremeyen Beşiktaş'ta taraftar bu silik futbol yüzünden oldukça tepkiliydi. Sosyal medyadan eleştirilerini dile getiren siyah-beyazlı ekipte hedef Kenan Karaman oldu. Performansı yeterli bulunmayan deneyimli oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüdü Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sırada Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı bulunurken ikinci sırada ise Kenan Karaman yer aldı.

OYUNDAN ÇIKARILDI

Taraftarların yoğun tepki gösterdiği Kenan Karaman'ın kötü performansı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da dikkatini çekti. İkinci yarı oyuncuyu dışarı alan Sergen Yalçın, yerine ise Valentin Rosier'i dahil etti. Değişikliklerin sonuç vermediği karşılaşmada siyah beyazlı temsilcimiz 5-0 mağlup oldu.

MAAŞINDA KUR GÜNCELLEMESİ TALEBİ

Öte yandan Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın menajerinden yönetime bir talepte bulunuldu. Oyuncunun kurdaki artış nedeniyle yaklaşık yüzde 50 oranında maaşından zarar ettiğini öne süren menajer, 1 milyon TL'ye denk gelen maaşın euroya çevrilme hakkının bulunduğu ve hukuki yola başvurmadan halledilmesini istedi.

GÜVEN YALÇIN DA EURO TALEP ETTİ

Genç oyuncu Güven Yalçın'ın da menajerliğini yürüten aynı isim, performansıyla son dönemde çıkış yaşayan oyuncusu için gelen teklifler olduğu, Beşiktaş'ın yeni bir sözleşme imzalamak istiyorsa görüşmelere başlaması gerektiğini ifade etti. Oyuncunun performansındaki yükselişten dolayı siyah beyazlı kulübe sadece Euro üzerinden maaş teklifi ile masaya oturabilecekleri bilgisi de iletildi.