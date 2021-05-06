Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsü vitrine çarparak yaralandı
Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsü Kadir S., boş haldeki dükkanın vitrinine çarparak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Muallim Naci Caddesi'nde ilerleyen Kadir S'nin kullandığı 34 TT 1259 plakalı motosiklet, cadde üzerindeki boş bir dükkanın vitrinine çarptı.
Kazada sürücü Kadir S, yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadir S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI